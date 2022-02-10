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"Наш край": Вместо развития собственной промышленности правительство наращивает импорт и поощряет трудовую миграцию

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Александр Мазурчак: $15 млрд поступлений от работников могли бы превратиться в дополнительные $70 80 млрд ВВП, если бы украинские граждане работали не за границей, а в Украине
Александр Мазурчак: $15 млрд поступлений от работников могли бы превратиться в дополнительные $70–80 млрд ВВП, если бы украинские граждане работали не за границей, а в Украине
Фото: nashkray.org

Правительство Украины вместо того, чтобы стимулировать украинский экспорт, импортозамещение и развивать собственную промышленность, реализует крупные инфраструктурные проекты, которыми стимулирует импорт стройматериалов, техники и рабочей силы. С таким заявлением выступил сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак, пишет сайт партии.

"По данным Госкомстата, промышленное производство в 2021 году увеличилось на 1,1%. Но несмотря на положительную, на первый взгляд, динамику, поводов радоваться нет. Во-первых, объемы промышленного производства в 2021 году достигли уровня 2016 года и минус 18% к 2013 году. Во-вторых, даже этот мизерный рост имеет неустойчивую тенденцию: во втором полугодии прошлого года три месяца наблюдался рост, а три месяца – падение", – рассказал политик.

Политик считает, что то, как действует власть в области промышленности, не дает надежды на ее развитие. 

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на импортозамещении, стимулировании экспорта, развитии индустриальных парков и так далее, правительство закатывает деньги в асфальт в рамках "Большого строительства". Эти крупные государственные проекты приносят минимальную пользу экономике, поскольку в них задействованы в больших объемах импортные стройматериалы, в частности битум, импортная техника, иностранные рабочие", – заявил Мазурчак.

Он добавил, что из-за этой ситуации растет трудовая миграция, которая будет продолжаться из-за остановки и закрытия промышленных предприятий в связи с высокими ценами на энергоносители.

"По данным Нацбанка, в 2021 году от украинских работников в Украину поступило $15 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю независимой Украины. Однако добавленная стоимость в этом случае создается вне украинской экономики и эти $15 млрд поступлений от работников могли бы превратиться в дополнительные $70–80 млрд ВВП, если бы украинские граждане работали не за границей, а в Украине", – сказал сопредседатель партии.

В "Нашем крае" призвали Кабмин остановить сворачивание промышленного производства в Украине, для этого в политической силе предлагают: "Разработать и утвердить конкретный перечень мер по реализации экономической политики, направленной на импортозамещение, стимулирование экспорта, развитие индустриальных парков, широкое применение локализации; способствовать обеспечению украинских предприятий энергоносителями по адекватным ценам, например через дотации, льготные кредиты, как это практикуется в других странах (Болгария, Чехия, Италия, Португалия)".

Контекст:

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работают более 3,2 млн человек. Часть украинских "заробитчан" потеряли работу из-за пандемии коронавируса и прекращения с Украиной авиасообщения.

Только в Польше работают около 1,5 млн украинцев, их количество за последние семь лет выросло в два-три раза, рассказал 20 июля 2021 года тогдашний посол Украины в Польше Андрей Дещица. Около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные работают по трудовым договорам и налоги не платят.

Теги: налоги, миграция, ВВП, промышленность, импорт, деньги, Наш край, Александр Мазурчак, трудовые мигранты, заробитчане
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