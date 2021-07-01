Николаев приостановил закупку 50 белорусских троллейбусов из-за "политического кризиса между государствами"

"Мы радовались, что выходим на финишную прямую, были согласования определенные, но сейчас возникла сложная ситуация с Беларусью. Сейчас, вы знаете, определенный политический кризис между нашими государствами. Так что имеем сейчас небольшую паузу, потому что даже наши европейские партнеры сейчас приостановили подписание договоров по изготовлению троллейбусов для Николаева, так как тендерные условия, которые обязательно выписываются при согласовании с партнерами-банками европейскими или мировыми, выписаны так, что мы видим риск вхождения в политическо-экономические тупиковые вещи, из которых сложно выйти", – сообщил вице-мэр Николаева.

Он отметил, что "лучше сделать неделю-две паузы, разобраться и дальше двигаться".

По словам Лукова, новые троллейбусы необходимы Николаеву для борьбы с "некачественными маршрутками, которые заполонили центр города".

Об отказе от закупки белорусских автобусов по политическим причинам в начале апреля заявлял также Львов.