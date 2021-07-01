ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Николаев приостановил закупку 50 белорусских троллейбусов из-за "политического кризиса между государствами"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Николаеву нужны новые троллейбусы для конкуренции с некачественными маршрутками, пояснил вице-мэр
Николаеву нужны новые троллейбусы для конкуренции с некачественными маршрутками, пояснил вице-мэр
Фото: nikolaev.stream

Областной центр Николаев откладывает закупку 50 троллейбусов производства Беларуси из-за кризиса в отношениях между Беларусью и Украиной. Об этом сказал вице-мэр города Виталий Луков на брифинге 30 июня, сообщили "НикВести".

"Мы радовались, что выходим на финишную прямую, были согласования определенные, но сейчас возникла сложная ситуация с Беларусью. Сейчас, вы знаете, определенный политический кризис между нашими государствами. Так что имеем сейчас небольшую паузу, потому что даже наши европейские партнеры сейчас приостановили подписание договоров по изготовлению троллейбусов для Николаева, так как тендерные условия, которые обязательно выписываются при согласовании с партнерами-банками европейскими или мировыми, выписаны так, что мы видим риск вхождения в политическо-экономические тупиковые вещи, из которых сложно выйти", – сообщил вице-мэр Николаева.

Он отметил, что "лучше сделать неделю-две паузы, разобраться и дальше двигаться".

По словам Лукова, новые троллейбусы необходимы Николаеву для борьбы с "некачественными маршрутками, которые заполонили центр города".

Об отказе от закупки белорусских автобусов по политическим причинам в начале апреля заявлял также Львов.

Контекст:

После выборов президента в Беларуси 2020 года, тайной церемонии инаугурации, которую впервые в истории Беларуси не анонсировали и не транслировали по телевидению, и жесткого подавления массовых акций протеста отношения многих стран и режима Александра Лукашенко ухудшились. Ряд государств, включая Украину, не признали инаугурацию Лукашенко.

Новый кризис в отношениях между Беларусью и большинством западных стран возник после того, как самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. 

После инцидента ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В конце июня в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о прекращении дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме касающихся вопросов беженцев и политзаключенных.

Теги: транспорт, Беларусь, Николаев, кризис, тендер, троллейбус, маршрутка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз
  Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
  Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших
  "Очень жаль, когда человек решается на такой шаг от отчаяния". Во Львове умер известный музыкант, основатель группы "Мері" Тарас Ших
"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом
"Проговаривать ссоры, обиды – это топ". Мишина озвучила семь простых правил своей счастливой жизни с Эллертом
"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте
"И как вам не стыдно?" Написавшая книгу об украинской политике Мендель засветила грудь в платье с глубоким декольте
"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку
"Никогда не поздно начинать, особенно когда это полезно для вашего фасада". 47-летняя Мозговая впервые встала на беговую дорожку
"Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки". Сын Шурова заочно окончил школу
"Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки". Сын Шурова заочно окончил школу
"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии
"Фигурка – огонь!", "Ты просто богиня". Алина Гросу снялась в горячей фотосессии
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото
Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту
"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту
  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"
  Выступление Go-A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале "Евровидения"
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Потому что у Кати будет девочка". Осадчая рассказала, от чего отказалась из-за беременности
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса
57-летняя Лолита Милявская показала, как купила себе средство от климакса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ
19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS