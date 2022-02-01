Одесский завод шампанских вин продали за 195 млн грн – Фонд госимущества

"В прозрачных торгах конкурировали семь участников, которые увеличили цену более чем вдвое – со стартовой 87,4 млн грн до 195 млн грн", – отметили в ФГИ.

В состав комплекса входят 35 объектов недвижимого имущества, 803 единицы машин и оборудования, семь транспортных средств.

В Фонде госимущества рассказали, что завод приостановил деятельность в 2018 году. Предприятие не функционирует из-за необходимости модернизации.

Победителем торгов стала одесская фирма "Элитстрой Груп", сообщил сайт "ProZorro.Продажи".

Земельный участок на Французском бульваре, где расположен завод, составляет 3,6 га. Одно из условий приватизации – обеспечить сохранность видов деятельности по производству виноградных вин в течение трех лет.