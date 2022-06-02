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Ограничение Минэнерго на выплаты производителям "зеленой" энергии следует отменить – "Гарантированный покупатель"

Министерство энергетики ограничило расчеты с производителями "зеленой" электроэнергии
Министерство энергетики ограничило расчеты с производителями "зеленой" электроэнергии
Фото: depositphotos.com

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" имеет финансовые возможности повысить уровень расчетов перед предприятиями возобновляемой энергетики и соответственно снизить задолженность, если Министерство энергетики отменит приказ №140, которым искусственно ограничиваются эти расчеты. Об этом в ходе дискуссии, организованной Energy Club, заявил заместитель директора госпредприятия Геннадий Иванов, отметив, что приказ ограничивает выплаты отрасли ВИЭ, но "Гарантированный покупатель" намерен полностью рассчитаться с долгами.

"Мы сами обращались в министерство, чтобы этот приказ отменить, потому что можем увеличить выплаты", – сказал Иванов.

По его словам, из-за действия приказа средний уровень расчетов предприятиям ВИЭ за май составит 20%. Операционный директор компании Elementum Energy Александр Подпругин сообщил, что уровень выплат за электроэнергию солнечных электростанций компании составляет всего 15%, а ветровых электростанций – 16%. На уточняющий вопрос Подпругина, на сколько именно повысятся платежи "Гарантированного покупателя", если Минэнерго отменит приказ №140, Иванов ответил, что выплаты точно были бы больше.

"Надо считать [уровень расчетов], но он был бы больше", – ответил Иванов.

Своим приказом Министерство энергетики ограничило расчеты с производителями "зеленой" энергии. Для СЭС ограничение составляет 15% стоимости тока, для ВЭС – 16%, для мини-ГЭС – 35%, для биогазовых станций – 40%. 20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились в Министерство энергетики с просьбой разрешить критическую ситуацию с расчетами за производимую электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

Теги: инвестиции, экономика, энергетика, Министерство энергетики, электроэнергия, Гарантированный покупатель
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