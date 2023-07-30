Пентагон купит сотни терминалов Starlink, их могут передать Украине для "выполнения конфиденциальных функций" –СМИ

Издание сообщило, что у компании Маска есть возможность ограничивать подключение к спутниковому интернету пользователей с разными геоданными и он это делает в том числе для Украины, где продолжается война. Просьбу украинских военных предоставить доступ к Starlink возле Крыма Маск отклонил в 2022 году, когда связь требовалась для использования морского беспилотника против российских кораблей в Черном море.
Собеседники The New York Times утверждают, что "вмешались официальные лица США". В частности в июне министр обороны США Ллойд Остин одобрил намерение Пентагона купить "от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink".
Издание подчеркивает, что эта сделка позволит Пентагону контролировать спутниковое оборудование в том числе в Украине, и предполагает, что закупка может быть вызвана необходимость предоставить Украине специальные терминалы и услуги "для выполнения конфиденциальных функций, не опасаясь прерывания".
По данным The New York Times, в Украине к Starlink подключены более 42 тыс. терминалов.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.
14 октября 2022 года стало известно, что компания SpaceX сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.
В интервью "Німецькій хвилі" вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что компания SpaceX обеспечивает логистику, партнеры помогают финансово.