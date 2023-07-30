Пентагон купит сотни терминалов Starlink, их могут передать Украине для "выполнения конфиденциальных функций" –СМИ

В Украине к Starlink подключены более 42 тыс. терминалов Фото: FEDOROV / Telegram

Издание сообщило, что у компании Маска есть возможность ограничивать подключение к спутниковому интернету пользователей с разными геоданными и он это делает в том числе для Украины, где продолжается война. Просьбу украинских военных предоставить доступ к Starlink возле Крыма Маск отклонил в 2022 году, когда связь требовалась для использования морского беспилотника против российских кораблей в Черном море.

Собеседники The New York Times утверждают, что "вмешались официальные лица США". В частности в июне министр обороны США Ллойд Остин одобрил намерение Пентагона купить "от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink".

Издание подчеркивает, что эта сделка позволит Пентагону контролировать спутниковое оборудование в том числе в Украине, и предполагает, что закупка может быть вызвана необходимость предоставить Украине специальные терминалы и услуги "для выполнения конфиденциальных функций, не опасаясь прерывания".

По данным The New York Times, в Украине к Starlink подключены более 42 тыс. терминалов.