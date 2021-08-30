Полиция Киева объявила сотруднице супермаркета подозрение в присвоении 2 тыс. грн. Ей грозит восемь лет тюрьмы

Правоохранители утверждают, что подозрение касается мошенничества, однако уголовное производство открыто по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Обратился руководитель одного из столичных супермаркетов с заявлением, что во время аудита обнаружил нехватку денег. [...] Полицейские установили, что к совершению правонарушения причастна 38-летняя сотрудница магазина. Женщина, будучи материально ответственным лицом, неоднократно делала "возврат" приобретенного покупателями товара, после чего забирала из кассы деньги. Таким образом злоумышленница присвоила более 2 тыс. грн", – говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.