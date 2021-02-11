Политолог: Реформа "Укрзалізниці" – это приближение к нормативам ЕС, и мы должны ее провести

Для реализации полномасштабной реформы необходимо принять новый закон "О железнодорожном транспорте", который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде, заявил политолог Петр Олещук.

Петр Олещук: Эти изменения – необратимы. Как и разделение монополистов и внедрение рыночных принципов в тарифообразовании Фото: prportal.com.ua

Реформируя "Укрзалізницю", Украина приближается к стандартам ЕС в сфере инфраструктуры, что она обязалась сделать в рамках Соглашения об ассоциации, заявил политолог Петр Олещук в своем блоге на Site.ua.

"Подписав ассоциацию, мы выбрали для себя путь приближения к европейским принципам организации всего: от сельского хозяйства и энергетики и до железной дороги. Эти изменения – необратимы. Как и разделение монополистов и внедрение рыночных принципов в тарифообразовании", – написал Олещук.

Политолог напомнил, что Соглашением об ассоциации и в частности Директивой Совета ЕС от 21 ноября 2012 года о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34/ЕС) предусмотрено формирование в структуре "Укрзалізниці" корпоративного центра и четырех функциональных вертикалей: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и производство. И, по его словам, в этом направлении реформирования уже происходят заметные изменения.

Он отметил, что в конце 2020 года были созданы филиал "УЗ Карго", в состав которого войдут грузовой подвижной состав и необходимые активы и ресурсы для его обслуживания, в том числе вагонные и локомотивные депо. На практике все это означает отделение грузового перевозчика "УЗ Карго" от оператора инфраструктуры "УЗ Инфра", в состав которого войдут пути, станции, устройства сигнализации и связи, другие активы и ресурсы для обеспечения эксплуатации инфраструктуры и управления движением поездов.

"Создание грузового филиала с наделением его необходимыми активами и ресурсами соответствует принципам, которые предусмотрены в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Собственно, Соглашение именно это и предусматривает", – написал Олещук.

Он подчеркнул, что для реализации полномасштабной реформы необходимо принять новый закон "О железнодорожном транспорте", который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что "Укрзалізницю" нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзалізниці" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Глава компании Владимир Жмак говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн. По его словам, отменив земельный налог и сократив ряд расходов, компания может сэкономить $310 млн.