С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину процедуру банкротства начали 16 компаний

"Количество заявлений упало в 10 раз в месяц – с 1100 в феврале до 16 в марте и апреле текущего года в целом. Такая ситуация связана, в частности, и с усложненной работой судов в регионах, где происходят боевые действия", – отметили в посте.
В публикации добавили, что процедура открытия производства о банкротстве после введения военного положения не изменилась.
Арбитражный управляющий Руслан Бандуристый рассказал, что руководитель предприятия, который в течение месяца с момента наступления угрозы неплатежеспособности не подал в суд заявление об открытии производства о банкротстве, несет ответственность даже в военное время.
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 14 апреля сообщил, что после шока первых недель войны экономическая активность оживляется в относительно спокойных регионах Украины.
Вторжение РФ привело к физическому уничтожению активов многих предприятий и инфраструктуры, нарушению производственных процессов и цепей снабжения, увеличению расходов бизнеса и значительному росту вынужденной миграции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
По оценкам Национального банка Украины, в 2022 году украинская экономика будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть.
Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.