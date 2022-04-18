С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину процедуру банкротства начали 16 компаний

"Количество заявлений упало в 10 раз в месяц – с 1100 в феврале до 16 в марте и апреле текущего года в целом. Такая ситуация связана, в частности, и с усложненной работой судов в регионах, где происходят боевые действия", – отметили в посте.

В публикации добавили, что процедура открытия производства о банкротстве после введения военного положения не изменилась.

Арбитражный управляющий Руслан Бандуристый рассказал, что руководитель предприятия, который в течение месяца с момента наступления угрозы неплатежеспособности не подал в суд заявление об открытии производства о банкротстве, несет ответственность даже в военное время.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 14 апреля сообщил, что после шока первых недель войны экономическая активность оживляется в относительно спокойных регионах Украины.

Вторжение РФ привело к физическому уничтожению активов многих предприятий и инфраструктуры, нарушению производственных процессов и цепей снабжения, увеличению расходов бизнеса и значительному росту вынужденной миграции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)