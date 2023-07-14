Сохранение валютных ограничений наносит вред экономике и предприятиям Украины – СМИ

Автор статьи Надежда Скляренко написала, что для украинского бизнеса вопрос снятия валютных ограничений, наложенных в первый день войны, назрел давно.
"Если раньше эти ограничения были вынужденным и оправданным шагом, чтобы удержать обвал курса, то сейчас большинство экспертов сходятся во мнении, что дальнейшее сохранение таких ограничений скорее вредит экономике, не говоря уже об украинском бизнесе", – отметила журналистка.
Она уточнила, что валютные ограничения мешают привлечению кредитов или частных инвестиций из-за рубежа, поскольку никто не захочет инвестировать в страну, где действует запрет на обслуживание иностранных кредитов.
"В то время, как размер золотовалютных резервов Украины достиг 11-летнего максимума в $37,3 млрд, а поток валютных поступлений в Украину гарантирован международными партнерами на годы вперед, от валютных ограничений продолжают страдать ключевые секторы отечественной экономики", – подчеркивает автор.
Национальный банк Украины обнародовал дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов. Они предусматривают либерализацию торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и содействие новым кредитам и инвестициям.