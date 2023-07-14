Сохранение валютных ограничений наносит вред экономике и предприятиям Украины – СМИ

Автор статьи Надежда Скляренко написала, что для украинского бизнеса вопрос снятия валютных ограничений, наложенных в первый день войны, назрел давно.

"Если раньше эти ограничения были вынужденным и оправданным шагом, чтобы удержать обвал курса, то сейчас большинство экспертов сходятся во мнении, что дальнейшее сохранение таких ограничений скорее вредит экономике, не говоря уже об украинском бизнесе", – отметила журналистка.

Она уточнила, что валютные ограничения мешают привлечению кредитов или частных инвестиций из-за рубежа, поскольку никто не захочет инвестировать в страну, где действует запрет на обслуживание иностранных кредитов.

"В то время, как размер золотовалютных резервов Украины достиг 11-летнего максимума в $37,3 млрд, а поток валютных поступлений в Украину гарантирован международными партнерами на годы вперед, от валютных ограничений продолжают страдать ключевые секторы отечественной экономики", – подчеркивает автор.