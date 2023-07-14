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Сохранение валютных ограничений наносит вред экономике и предприятиям Украины – СМИ

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Размер золотовалютных резервов Украины достиг 11-летнего максимума в $37,3 млрд
Размер золотовалютных резервов Украины достиг 11-летнего максимума в $37,3 млрд
Фото: depositphotos.com

Большинство экспертов сходятся во мнении, что дальнейшее сохранение валютных ограничений вредит экономике Украины, пишет в своем материале агентство "РБК-Украина".

Автор статьи Надежда Скляренко написала, что для украинского бизнеса вопрос снятия валютных ограничений, наложенных в первый день войны, назрел давно.

"Если раньше эти ограничения были вынужденным и оправданным шагом, чтобы удержать обвал курса, то сейчас большинство экспертов сходятся во мнении, что дальнейшее сохранение таких ограничений скорее вредит экономике, не говоря уже об украинском бизнесе", – отметила журналистка.

Она уточнила, что валютные ограничения мешают привлечению кредитов или частных инвестиций из-за рубежа, поскольку никто не захочет инвестировать в страну, где действует запрет на обслуживание иностранных кредитов.

"В то время, как размер золотовалютных резервов Украины достиг 11-летнего максимума в $37,3 млрд, а поток валютных поступлений в Украину гарантирован международными партнерами на годы вперед, от валютных ограничений продолжают страдать ключевые секторы отечественной экономики", – подчеркивает автор.

Контекст:

Национальный банк Украины обнародовал дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов. Они предусматривают либерализацию торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и содействие новым кредитам и инвестициям.

Теги: инвестиции, валюта, НБУ, экономика, бизнес, Нацбанк, финансы, ограничения
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