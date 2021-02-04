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Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому, Боголюбовому и Палице в иске к Украине на $6 млрд по "Укрнафті" – Малюська

Стокгольмский арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции и отказал миноритариям "Укрнафти" Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице в удовлетворении иска, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Стокгольмский арбитраж отказал в удовлетворении иска
Стокгольмский арбитраж отказал в удовлетворении иска
Фото: Укрнафта / Facebook

Министр юстиции Украины заявил о победе в Стокгольмском арбитраже в споре с миноритариями "Укрнафти". Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Стокгольмский арбитраж отказал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице как владельцам 40,1% акций ПАО "Укрнафта" в удовлетворении их иска к Украине, признав отсутствие своей юрисдикции.

"Супер-мега-победа в Стокгольмском арбитраже! Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более $6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", – написал Малюська.

Он отметил, что решение арбитража несколько раз откладывалось. По мнению министра, "чувствовалось, что истцы что-то подозревают и затягивают процесс".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1348568598857192&id=100011121947008

Кипрские компании, являющиеся миноритарными акционерами ПАО "Укрнафта", в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они обвиняли Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтою", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; резком увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

В январе 2018 года стало известно, что истцы увеличили сумму претензий с $4,7 млрд до $5,44 млрд.

"Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Группе "Приват" Коломойского и Боголюбова принадлежит 43% компании, НАК "Нафтогаз" – 50% + 1 акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в 2015 году был принят закон о снижении планки кворума, необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил государству вернуть управление "Укрнафтою".

Теги: Игорь Коломойский, Укрнафта, Игорь Палица, Стокгольмский арбитраж, Геннадий Боголюбов, ущерб, группа Приват, иск, Денис Малюська
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