ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Строительство новой Каховской ГЭС может занять около шести лет – "Укргидроэнерго"

Оккупанты совершили теракт на Каховской ГЭС 6 июня, в результате произошел неконтролируемый паводок
Оккупанты совершили теракт на Каховской ГЭС 6 июня, в результате произошел неконтролируемый паводок
Фото: EPA

Строительство новой Каховской гидроэлектростанции может занять около шести лет. Об этом заявила пресс-служба "Укргидроэнерго" 2 августа.

В компании заявили, что разработка экспериментального проекта восстановления Каховской ГЭС займет два года.

"На первом этапе также планируется проектирование временной плотины водохранилища. После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для переграждения водохранилища и при паводке поможет наполнить его водой до необходимого уровня. Строительство же самой Каховской ГЭС займет около шести лет", – говорится в сообщении.

Контекст:

Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Сирота заявлял в интервью, опубликованном 6 июня, что на строительство новой станции нужно от $800 млн до $1 млрд. Кроме ГЭС, также нужно будет строить мостовой и железнодорожный переходы, которые тоже разрушены, добавил Сирота. "Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать", – подчеркивал он.

18 июля Кабмин поддержал проект по восстановлению Каховской ГЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, Укргидроэнерго, Каховское водохранилище, подрыв Каховской ГЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прекрасно замораживается и не трескается". Рецепт эластичного теста на вареники из двух видов муки, которое подойдет для любой начинки
"Прекрасно замораживается и не трескается". Рецепт эластичного теста на вареники из двух видов муки, которое подойдет для любой начинки
Галина ГРИШИНА
  Как сплести лук в косы. Эксперт показала самый лучший способ длительного хранения урожая
  Как сплести лук в косы. Эксперт показала самый лучший способ длительного хранения урожая
Галина ГРИШИНА
51-летний Трюдо расстался с 48-летней женой после 18 лет брака
51-летний Трюдо расстался с 48-летней женой после 18 лет брака
Галина ГРИШИНА
29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве
29-летняя дочь мэра Днепра Филатова показала свой отдых в Киеве
Галина ГРИШИНА
  В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ
  В Киеве покажут документальный фильм на английском языке о Сумах в первый месяц полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
35-летняя Никитюк показала себя без макияжа и с ним. Телеведущая стала амбассадором украинского бренда
Тина Кароль во время выступления попала микрофоном в зрителей. Видео
Тина Кароль во время выступления попала микрофоном в зрителей. Видео
Галина ГРИШИНА
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Осадчая показала старшего и младшего сына на одном фото
Галина ГРИШИНА
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле
Галина ГРИШИНА
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
"Не могу сказать, что отказался, но уже знаю, как себя контролировать". 34-летний Позитив рассказал о своей алкогольной зависимости
Галина ГРИШИНА
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Если этого не делать, то листья пожелтеют, а стебли просто усохнут". Что нужно сделать с огурцами в августе
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
"Вкус – пожар". Лайфхак, как приготовить дома напиток "Бейлис" всего из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
"Самосознание дает возможность гармоничного самовыражения". Мозговая высказалась о своих архивных снимках
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Как первая леди Украины выглядит в трендовом наряде 2023 года – брючном костюме. Девять фото Зеленской для вдохновения
Галина ГРИШИНА
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Если посеять это в августе – до конца сезона успеете собрать урожай. Эксперты рассказали, чем засадить огород в конце лета
Галина ГРИШИНА
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
Яркий педикюр. Как аккуратно нанести покрытие
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео (369389)
2
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (189202)
3
"Я расскажу, как было на самом деле". Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка (171044)
4
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (119230)
5
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни (102613)
6
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (95074)
7
Полейте растения этим дешевым раствором – и они не будут желтеть. Эксперт рассказала, как без химиии подкормить огурцы и помидоры в августе (81635)
8
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео (73619)
 
 
 
 