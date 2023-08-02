Строительство новой Каховской ГЭС может занять около шести лет – "Укргидроэнерго"

В компании заявили, что разработка экспериментального проекта восстановления Каховской ГЭС займет два года.

"На первом этапе также планируется проектирование временной плотины водохранилища. После деоккупации это поможет быстро начать строительство временного гидросооружения для переграждения водохранилища и при паводке поможет наполнить его водой до необходимого уровня. Строительство же самой Каховской ГЭС займет около шести лет", – говорится в сообщении.

Контекст:

Ночью 6 июня войска страны-агрессора РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Сирота заявлял в интервью, опубликованном 6 июня, что на строительство новой станции нужно от $800 млн до $1 млрд. Кроме ГЭС, также нужно будет строить мостовой и железнодорожный переходы, которые тоже разрушены, добавил Сирота. "Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать", – подчеркивал он.

18 июля Кабмин поддержал проект по восстановлению Каховской ГЭС.