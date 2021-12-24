Суд остановил продажу "ПриватБанком" долгов физлиц – СМИ

"ПриватБанк" – в прошлом крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года Фото: depositphotos.com

"Как известно, 25 октября "ПриватБанк" продал кредиты граждан Украины на сумму 750 млн грн за 2,4%, что составило 18 млн. Покупателем стала ООО "Финансовая компания управления активами", которая как новый кредитор рассылает письма с требованием погасить 60% долга", – отмечается в публикации.

В Едином реестре судебных решений этот документ пока не опубликован.