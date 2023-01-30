ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Суд в Украине арестовал имущество на 32 млн грн "подсанкционного российского олигарха". СМИ пишут о Дерипаске

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дерипаска находится под санкциями США и Украины
Дерипаска находится под санкциями США и Украины
Фото: ЕРА

В Украине суд принял решение арестовать имущество на 32 млн грн, принадлежавшее "подсанкционному российскому олигарху". Об этом 30 января проинформировал Офис генерального прокурора Украины.

"Арестованы 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы. Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования: 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что на сегодняшний день общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд грн.

"По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС. Основаниями для их применения явилось отмывание денег в интересах президента государства-агрессора", – объяснили в ведомстве.

Офис генпрокурора не уточнил, о каком "олигархе" из России идет речь. По данным "Радіо Свобода" и "Экономической правды", это Олег Дерипаска, он купил Николаевский глиноземный завод.

10 января стало известно, что Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов Дерипаски в бюджет Украины.

Контекст:

Дерипаска – российский миллиардер. Он занимает 50-е место в списке самых богатых россиян, составленном Forbes. Состояние Дерипаски издание оценивает в $1,7 млрд.

Дерипаска подвергся санкциям США в 2018 году за то, что действовал или имел намерение действовать от имени, прямо или косвенно, высокопоставленного чиновника правительства России и за деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Также Дерипаска находится под украинскими санкциями.

В июле 2022 года суд в Украине арестовал активы и права на Николаевский глиноземный завод Дерипаски.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, санкции, бюджет, арест, олигархи, Олег Дерипаска, миллиардер, суд, Офис генпрокурора, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Галина ГРИШИНА
"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль
"Это как чипсы или попкорн, но круче". Клопотенко рассказал, как приготовить дома хрустящую фасоль
Галина ГРИШИНА
Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото
Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото
Галина ГРИШИНА
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
Галина ГРИШИНА
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли
Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу
56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
Галина ГРИШИНА
Loboda снялась c мечом в руке
Loboda снялась c мечом в руке
"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили
"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (110487)
2
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (54983)
3
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (52185)
4
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (35963)
5
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (28784)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (25012)
7
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (23388)
8
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын (22892)
 
 
 
 