Суд в Украине арестовал имущество на 32 млн грн "подсанкционного российского олигарха". СМИ пишут о Дерипаске

"Арестованы 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы. Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования: 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что на сегодняшний день общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд грн.

"По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС. Основаниями для их применения явилось отмывание денег в интересах президента государства-агрессора", – объяснили в ведомстве.

Офис генпрокурора не уточнил, о каком "олигархе" из России идет речь. По данным "Радіо Свобода" и "Экономической правды", это Олег Дерипаска, он купил Николаевский глиноземный завод.

10 января стало известно, что Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов Дерипаски в бюджет Украины.