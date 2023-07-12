Украина готовит два механизма для восстановления морского судоходства – СМИ

"Военные сейчас могут обеспечить защиту караванов гражданских судов и минную безопасность. Андрей Клименко, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, говорит, что защитить гражданские суда могут партнеры, в частности Турция. Поэтому один из вариантов, по его словам, – максимально широкое вовлечение в операции с украинским экспортом и импортом судов турецких судовладельцев, по которым Россия не решится стрелять", – пишет издание.
Второй вариант – создать две постоянные черноморские военно-морские группы из кораблей Болгарии, Румынии, Турции и Украины, указывает автор материала Ольга Быстрицкая. Первая группа будет предусматривать патрульные или эскортные корабли для защиты свободы судоходства в секторе Босфора до Одессы. Вторая – группа противоминных кораблей и тральщиков, для борьбы с теми тысячами морских мин.
"Параллельно с милитарным усилением активизируется и работа на дипломатическом фронте. В частности, Минвосстановление инициирует проведение в июле сессии Международной морской организации безопасности судоходства в Черном море. Предварительно об этом уже договорились с Данией, также подключены украинские послы в морских государствах. Цель – коллективно инициировать такую встречу перед генеральным секретарем ИМО, чтобы публично призвать прежде всего россиян к тому, что гражданские суда не являются военными целями, судоходство должно быть свободным и, соответственно, все посягательства на этот основополагающий принцип международного морского права будут рассматриваться как пиратство с соответствующими военными и дипломатическими последствиями для государства-агрессора", – пишет журналистка.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн тонн зерна.