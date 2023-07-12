ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украина готовит два механизма для восстановления морского судоходства – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года
Фото: gmk.center

Украина нуждается в полной разблокировке морских портов, и эта тема стала особенно острой за неделю до завершения действия "зерновой сделки". Сейчас власти прорабатывают два варианта для восстановления полного морского экспорта: первый предусматривает военное сопровождение гражданских судов, второй – призыв к России от международного сообщества. Об этом говорится в материале Центра транспортных стратегий.

"Военные сейчас могут обеспечить защиту караванов гражданских судов и минную безопасность. Андрей Клименко, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, говорит, что защитить гражданские суда могут партнеры, в частности Турция. Поэтому один из вариантов, по его словам, – максимально широкое вовлечение в операции с украинским экспортом и импортом судов турецких судовладельцев, по которым Россия не решится стрелять", – пишет издание.

Второй вариант – создать две постоянные черноморские военно-морские группы из кораблей Болгарии, Румынии, Турции и Украины, указывает автор материала Ольга Быстрицкая. Первая группа будет предусматривать патрульные или эскортные корабли для защиты свободы судоходства в секторе Босфора до Одессы. Вторая – группа противоминных кораблей и тральщиков, для борьбы с теми тысячами морских мин.

"Параллельно с милитарным усилением активизируется и работа на дипломатическом фронте. В частности, Минвосстановление инициирует проведение в июле сессии Международной морской организации безопасности судоходства в Черном море. Предварительно об этом уже договорились с Данией, также подключены украинские послы в морских государствах. Цель – коллективно инициировать такую встречу перед генеральным секретарем ИМО, чтобы публично призвать прежде всего россиян к тому, что гражданские суда не являются военными целями, судоходство должно быть свободным и, соответственно, все посягательства на этот основополагающий принцип международного морского права будут рассматриваться как пиратство с соответствующими военными и дипломатическими последствиями для государства-агрессора", – пишет журналистка.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России. 

По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн тонн зерна.

Теги: Россия, транспорт, Украина, Турция, Черное море, экспорт, страхование, торговля, сделка, судоходство, морские порты Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Галина ГРИШИНА
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Почему варенье не загустевает. Ответ эксперта
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Мемуары Спирс доступны к предпродаже. Певица изображена на обложке книги, "написанной с удивительной искренностью и юмором", топлес
Галина ГРИШИНА
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Соловий: Я была любовницей у своего первого парня. Я была такая, с которой можно было целоваться или еще что-то. Меня устраивало
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Тина Кароль засветила бюст с верхнего ракурса и показала свои огурцы. Фото
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
Трихолог рассказала, можно ли использовать масло перед термообработкой волос
Фаршированные цветы кабачков. Рецепт
Фаршированные цветы кабачков. Рецепт
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Благодаря этому ваши оладьи всегда будут получаться пышными и воздушными. Кулинарные хитрости от эксперта
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (120921)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (77917)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (65961)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (54116)
5
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (45707)
6
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (40617)
7
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (37472)
8
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (36955)
 
 
 
 