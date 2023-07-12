Украина готовит два механизма для восстановления морского судоходства – СМИ

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Фото: gmk.center

"Военные сейчас могут обеспечить защиту караванов гражданских судов и минную безопасность. Андрей Клименко, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, говорит, что защитить гражданские суда могут партнеры, в частности Турция. Поэтому один из вариантов, по его словам, – максимально широкое вовлечение в операции с украинским экспортом и импортом судов турецких судовладельцев, по которым Россия не решится стрелять", – пишет издание.

Второй вариант – создать две постоянные черноморские военно-морские группы из кораблей Болгарии, Румынии, Турции и Украины, указывает автор материала Ольга Быстрицкая. Первая группа будет предусматривать патрульные или эскортные корабли для защиты свободы судоходства в секторе Босфора до Одессы. Вторая – группа противоминных кораблей и тральщиков, для борьбы с теми тысячами морских мин.

"Параллельно с милитарным усилением активизируется и работа на дипломатическом фронте. В частности, Минвосстановление инициирует проведение в июле сессии Международной морской организации безопасности судоходства в Черном море. Предварительно об этом уже договорились с Данией, также подключены украинские послы в морских государствах. Цель – коллективно инициировать такую встречу перед генеральным секретарем ИМО, чтобы публично призвать прежде всего россиян к тому, что гражданские суда не являются военными целями, судоходство должно быть свободным и, соответственно, все посягательства на этот основополагающий принцип международного морского права будут рассматриваться как пиратство с соответствующими военными и дипломатическими последствиями для государства-агрессора", – пишет журналистка.