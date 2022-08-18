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Украина получила 450 млн канадских долларов кредита

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Общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов ($1,2 млрд)
Общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов ($1,2 млрд)
Фото: depositphotos.com

В государственный бюджет Украины поступило 450 млн канадских долларов ($350 млн). Кредит от Канады предоставлен на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором", – прокомментировал соглашение министр финансов Украины Сергей Марченко.

По данным пресс-службы, общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов ($1,2 млрд).

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/pfbid036ZAfaauW7YpqeWxBYuq2q9PAFveghZ9Dqh3qKCfXp4w8KDL9Q3wyvZBLFFUBLuBrl

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.

С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Канада, кредиты, финансовая помощь
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