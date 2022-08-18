Украина получила 450 млн канадских долларов кредита

"Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором", – прокомментировал соглашение министр финансов Украины Сергей Марченко.

По данным пресс-службы, общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов ($1,2 млрд).

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.

С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов.