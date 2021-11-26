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"Не так, как это было – 10 домов, 20". Украина потратит 300 млрд грн на термомодернизацию – Зеленский

Зеленский: Это очень сложная реформа. Таких объемов у нас никогда не было
Зеленский: Это очень сложная реформа. Таких объемов у нас никогда не было
Фото: president.gov.ua

Вызовом номер один президент Украины Владимир Зеленский назвал 2025 год, когда закончится контракт на транзит российского газа. Об этом он сказал 26 ноября в ходе пресс-марафона, который транслировал Офис президента.

"Я считаю, что это будет сложный момент. Я считаю, что мы быстро должны внедрять реформы термомодернизации. Не так, как это было – 10 домов, 20... 30 домов термомодернизировано за эти годы великой реформы", – отметил он.

По словам Зеленского, в Кабмин Украины взяли на работу людей, которые будут заниматься только этой реформой.

"В чем заключается эта реформа. Она для государства будет стоить – для всех многоэтажных домов – 300 млрд грн. Это все, что мы должны сделать: школы, коммунальные [учреждения], много всего, что у нас есть в стране. Это очень сложная реформа. Таких объемов у нас никогда не было. Таких объемов денег у Украины сегодня нет. Для меня и для будущей власти – это единственный выход и самая важная реформа относительно энергонезависимости государства", – сказал президент.

Он добавил, что реформа начнется в следующем году. На ближайшие три года программе понадобится 100 млрд грн.

"Мы сделаем пилотный проект – большое количество многоэтажных домов, и на этом примере покажем всем, что эти дома берут газа в два раза меньше, не на 10%", – подчеркнул Зеленский.

Он назвал эту тему своей любимой.

"Я не знаю, сделаем ли мы это, но мы покажем, что это не 30 домов, а несколько тысяч на ближайшие два года", – уточнил глава государства.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть, если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем.

Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" в октябре 2021 года заявили, что, хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки".

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 25 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,14%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Цена на газ в Европе выросла осенью не менее чем на 300%. Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало РБК.

Группа депутатов Европарламента заявила, что "Газпром" может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и манипулировании рынком. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя. В "Газпроме" эти обвинения отвергли.

Теги: Украина, газ, энергосбережение, Владимир Зеленский, реформа
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