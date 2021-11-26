"Не так, как это было – 10 домов, 20". Украина потратит 300 млрд грн на термомодернизацию – Зеленский

Зеленский: Это очень сложная реформа. Таких объемов у нас никогда не было Фото: president.gov.ua

"Я считаю, что это будет сложный момент. Я считаю, что мы быстро должны внедрять реформы термомодернизации. Не так, как это было – 10 домов, 20... 30 домов термомодернизировано за эти годы великой реформы", – отметил он.

По словам Зеленского, в Кабмин Украины взяли на работу людей, которые будут заниматься только этой реформой.

"В чем заключается эта реформа. Она для государства будет стоить – для всех многоэтажных домов – 300 млрд грн. Это все, что мы должны сделать: школы, коммунальные [учреждения], много всего, что у нас есть в стране. Это очень сложная реформа. Таких объемов у нас никогда не было. Таких объемов денег у Украины сегодня нет. Для меня и для будущей власти – это единственный выход и самая важная реформа относительно энергонезависимости государства", – сказал президент.

Он добавил, что реформа начнется в следующем году. На ближайшие три года программе понадобится 100 млрд грн.

"Мы сделаем пилотный проект – большое количество многоэтажных домов, и на этом примере покажем всем, что эти дома берут газа в два раза меньше, не на 10%", – подчеркнул Зеленский.

Он назвал эту тему своей любимой.

"Я не знаю, сделаем ли мы это, но мы покажем, что это не 30 домов, а несколько тысяч на ближайшие два года", – уточнил глава государства.