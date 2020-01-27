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Украина завершила выпуск десятилетних евробондов

Большую часть выпуска купили инвесторы из Великобритании, Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза.

Украина 27 января завершила выпуск еврооблигаций на сумму &euro;1,25 млрд
Украина 27 января завершила выпуск еврооблигаций на сумму €1,25 млрд
Фото: pixabay.com

В понедельник, 27 января, Украина провела расчеты по еврооблигациям на сумму €1,25 млрд с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

На данный момент еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

10-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%), тогда как доля банков составила 2%.

"Инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран Европейского союза купили большую часть выпуска при первичном размещении, их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска. Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", – говорится в сообщении Минфина.

Украина выходила на рынок внешних заимствований в октябре 2018 года, тогда Министерство финансов разместило еврооблигаций на $2 млрд; были выпущены пятилетние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд. Доходность бумаг со сроком обращения пять лет составила 9% годовых, а со сроком обращения 10 лет – 9,75%.

В марте 2019 года Украина доразместила 10-летние еврооблигации на сумму $350 млн, увеличив сумму выпуска октябрьских бондов.

Выпуск еврооблигаций в евро впервые после 15 лет перерыва состоялся 13 июня 2019 года. Конечный срок погашения этих евробондов на €1 млрд – 20 июня 2026 года, процентная ставка – 6,75% годовых.

Теги: Министерство финансов, облигации, евробонды, еврооблигации
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