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Украинский агрохолдинг обвинил Сытника в уничтожении 37 предприятий и 13 тыс. рабочих мест

Агрохолдинг "Укрлендфарминг", владельцем которого является Олег Бахматюк, опубликовал перечень 37 предприятий, производство на которых полностью остановлено из-за "полуторагодичного давления" со стороны главы НАБУ Артема Сытника, заявили в пресс-службе группы компаний.

В "Укрлендфарминге" заявили, что под угрозой уничтожения оказались еще 30 тыс. рабочих мест
В "Укрлендфарминге" заявили, что под угрозой уничтожения оказались еще 30 тыс. рабочих мест
Фото: Ukrlandfarming PLC / Facebook

Один из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг"владельцем которого является Олег Бахматюк, был вынужден остановить производство на 37 предприятиях из-за полутора лет давления со стороны НАБУ, 13 тыс. работников потеряли работу. Об этом 21 января заявили в пресс-службе группы компаний.

"Вместо того чтобы бороться с коррупцией топ-чиновников, директор НАБУ Артем Сытник заставляет своих подчиненных бороться с украинским производителем. Следствие этой войны – это полностью остановленное производство на 37 предприятиях группы компаний "Укрлендфарминг", без работы остались 13 тыс. украинцев", – говорится в сообщении.

В группе компаний отметили, что закрываются современные фермы, в том числе уникальные племенные производства. По их мнению, последствия для отрасли могут быть "катастрофическими". Они отметили, что также закрываются птицефабрики, производство сокращается, а цены на яйца в Украине стремительно растут.

Производитель привел перечень 37 предприятий, производство на которых полностью остановлено из-за "полуторагодичного давления со стороны НАБУ", и сообщил, что создание одного рабочего места на новой птицефабрике с учетом капитальных инвестиций стоит до $500 тыс.

"Укрлендфарминг" считает, что под угрозой уничтожения оказались еще 30 тыс. рабочих мест, социальная помощь 706 населенным пунктам Украины. Также могут пострадать 298 тыс. арендодателей земельных паев, которые сотрудничали с "Укрлендфармингом".

Предприятие имеет 4 тыс. производственных объектов практически во всех регионах Украины. За последние три года уплатило 7,8 млрд грн налогов всех уровней (в среднем компания платила 2–3 млрд налогов в год), производит 1,1% ВВП Украины, говорится в сообщении.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Бахматюк заявил, что Сытник "подменяет собой закон". Бизнесмен заявил, что из-за личной мести чиновника бюджет Украины недополучит в 2020 году 1,5 млрд грн.

Теги: Украина, налоги, инвестиции, Артем Сытник, работа
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