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"Укрзалізниця" планирует купить 100 тыс. тонн дизеля по формуле "цена в порту Роттердам плюс доставка" – СМИ

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УЗ перешла на формульное ценообразование в 2019 году, пишет "Обозреватель"
УЗ перешла на формульное ценообразование в 2019 году, пишет "Обозреватель"
Фото: kvsz.com

АО "Укрзалізниця" планирует закупку 100 тысяч тонн дизельного топлива по цене, которая определена по формуле" цена топлива в портах Роттердам-Амстердам-Анверпен плюс стоимость доставки в Украину". Об пишет "Обозреватель" со ссылкой на обновленные данные тендерной документации от 1 ноября. Ожидаемая стоимость закупки – 3,6 млрд грн.

"УЗ перешла на формульное ценообразование в 2019 году. Для закупки топлива компания использует индексы или порта Роттердам, или Генуи (Италия). Ежегодно по такой формуле "Укрзалізниця" закупает 250–300 тысяч тонн топлива на сумму свыше 10 млрд грн", – отмечает издание.

Журналисты напомнили, что такая же формула ценообразования действует и для природного газа – цена на хабе в Амстердаме плюс его транспортировка в Украину.

Контекст:

Формула "Роттердам плюс" действовала также для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство. Досудебное расследование длилось с 2017 года. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. 

21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. На следующий день САП возобновила расследование в пятый раз. 26 октября НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Теги: транспорт, Укрзалізниця, тендер, Роттердам плюс, цена, топливо, дизель
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