"Укрзалізниця" планирует купить 100 тыс. тонн дизеля по формуле "цена в порту Роттердам плюс доставка" – СМИ

"УЗ перешла на формульное ценообразование в 2019 году. Для закупки топлива компания использует индексы или порта Роттердам, или Генуи (Италия). Ежегодно по такой формуле "Укрзалізниця" закупает 250–300 тысяч тонн топлива на сумму свыше 10 млрд грн", – отмечает издание.

Журналисты напомнили, что такая же формула ценообразования действует и для природного газа – цена на хабе в Амстердаме плюс его транспортировка в Украину.