"Укрзалізниця" планирует купить 100 тыс. тонн дизеля по формуле "цена в порту Роттердам плюс доставка" – СМИ

"УЗ перешла на формульное ценообразование в 2019 году. Для закупки топлива компания использует индексы или порта Роттердам, или Генуи (Италия). Ежегодно по такой формуле "Укрзалізниця" закупает 250–300 тысяч тонн топлива на сумму свыше 10 млрд грн", – отмечает издание.
Журналисты напомнили, что такая же формула ценообразования действует и для природного газа – цена на хабе в Амстердаме плюс его транспортировка в Украину.
Формула "Роттердам плюс" действовала также для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство. Досудебное расследование длилось с 2017 года.
Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды.
21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления. Это решение вступило в силу и обжалованию не подлежит. На следующий день САП возобновила расследование в пятый раз. 26 октября НАБУ и САП сообщили, что по делу "Роттердам плюс" подозрение объявлено 15 фигурантам, в том числе должностным лицам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).