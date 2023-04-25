В Ferrexpo заявили, что могут возобновить экспорт в течение месяца в случае разблокирования украинских портов

Дмитрий Спатар: Возобновление работы украинских портов мы рассматриваем только как один из сценариев. Оптимистичный Фото: gmk.center

Об этом он сказал в интервью GMK Center, которое вышло 25 апреля.

"На мой взгляд, возобновить поставки можно в течение одного месяца. Но возобновление работы украинских портов мы рассматриваем только как один из сценариев. Оптимистичный", – отметил Спатар.

Издание отмечает, что война внесла существенные изменения в логистические цепочки украинского горно-металлургического комплекса. По словам Спатара, морской транспорт до начала полномасштабной войны обеспечивал 60% продаж Ferrexpo.

Вызовы, связанные с логистикой, компании помог преодолеть речной транспорт. "В определенные периоды объемы речных перевозок росли втрое по сравнению с довоенным уровнем", – отметил топ-менеджер.

На объемы перевозок влияют также любые ограничения, которые вводит "Укрзалізниця" или иностранные железнодорожные операторы.

"Увеличиваются очереди на границе и время ожидания в пути, замедляется оборотность, возникает необходимость привлекать дополнительный подвижной состав. Крайне важен вопрос интеграции украинской и европейской железнодорожных инфраструктур в единую транспортную систему и увеличение пропускной способности пограничных переходов, – отметил Спатар. – Вместе с увеличением сроков оборота вагонов в два раза возросла потребность в вагонах. Ferrexpo владеет собственным парком из около 3130 вагонов. И до войны компания почти полностью обеспечивала отгрузку продукции по контракту собственным подвижным составом. Однако для обеспечения потребностей мы начали привлекать вагоны других перевозчиков, что конечно приводит к росту транспортных расходов".