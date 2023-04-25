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В Ferrexpo заявили, что могут возобновить экспорт в течение месяца в случае разблокирования украинских портов

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Дмитрий Спатар: Возобновление работы украинских портов мы рассматриваем только как один из сценариев. Оптимистичный
Дмитрий Спатар: Возобновление работы украинских портов мы рассматриваем только как один из сценариев. Оптимистичный
Фото: gmk.center

Первый заместитель председателя правления частного акционерного общества "Полтавский ГОК", которое входит в состав группы Ferrexpo, Дмитрий Спатар заявляет, что разблокирование украинских портов позволит возобновить объемы экспорта компании в течение месяца.

Об этом он сказал в интервью GMK Center, которое вышло 25 апреля. 

"На мой взгляд, возобновить поставки можно в течение одного месяца. Но возобновление работы украинских портов мы рассматриваем только как один из сценариев. Оптимистичный", – отметил Спатар. 

Издание отмечает, что война внесла существенные изменения в логистические цепочки украинского горно-металлургического комплекса. По словам Спатара, морской транспорт до начала полномасштабной войны обеспечивал 60% продаж Ferrexpo.

Вызовы, связанные с логистикой, компании помог преодолеть речной транспорт. "В определенные периоды объемы речных перевозок росли втрое по сравнению с довоенным уровнем", – отметил топ-менеджер. 

На объемы перевозок влияют также любые ограничения, которые вводит "Укрзалізниця" или иностранные железнодорожные операторы. 

"Увеличиваются очереди на границе и время ожидания в пути, замедляется оборотность, возникает необходимость привлекать дополнительный подвижной состав. Крайне важен вопрос интеграции украинской и европейской железнодорожных инфраструктур в единую транспортную систему и увеличение пропускной способности пограничных переходов, – отметил Спатар. – Вместе с увеличением сроков оборота вагонов в два раза возросла потребность в вагонах. Ferrexpo владеет собственным парком из около 3130 вагонов. И до войны компания почти полностью обеспечивала отгрузку продукции по контракту собственным подвижным составом. Однако для обеспечения потребностей мы начали привлекать вагоны других перевозчиков, что конечно приводит к росту транспортных расходов". 

Контекст:

Федерация работодателей Украины обнародовала исследование влияния разблокировки портов на экономику Украины. Согласно прогнозу, когда удастся достичь этой цели, это даст Украине 10% ВВП, 135 млрд грн налоговых поступлений и $18 млрд валютной выручки, а также позволит восстановить более 500 тыс. рабочих мест.

Агентство Associated Press писало, что именно заблокированные морские порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство, так как они были вынуждены сократить географию своих клиентов.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка назвал рекордный обвал экспорта металлопродукции трагедией для украинской металлургии. Также он заявил, что Минэкономики в 2023 году будет работать над расширением украинского экспорта – в частности, правительство будет пытаться разблокировать морские пути и продлить действие беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией.

Теги: экономика, Укрзалізниця, металлургия, Ferrexpo, морские порты Украины, логистика
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