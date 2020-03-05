В отделе полиции Харькова исчезли $10 тыс., проверяют правоохранителей – ГБР

По данным Госбюро расследований, в Основянском райотделе полиции в Харькове гражданке вернули только $16 тыс. из $26 тыс., которые принес ее отец.

В Харькове расследуется пропажа из Основянского райотдела полиции $10 тыс., которые принадлежат одной из гражданок. Об этом 5 марта проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).

"По предварительной информации, жительница Харькова обратилась в полицию с заявлением об исчезновении из ее квартиры $26 тыс. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы. По словам мужчины, после того как его вызвали в отдел полиции, всю сумму он отдал полицейским. Его же дочери правоохранители вернули только $16 тыс. вместо $26 тыс.", – сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что о произошедшем узнали из социальных сетей, "проверяют возможную причастность сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области к исчезновению $10 тыс.".

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.