В Украине работает ряд онлайн-казино, связанных с брендом 1xbet – СМИ

В InformNapalm считают, что россияне собираются построить в Украине сеть по сбору личных данных игроков Фото: yandex.ru

По информации InformNapalm, в октябре 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала лицензию ООО ”Мелбет”. Владедец бренда Melbet – российское ООО ”Мелофон”, предыдущий собственник – ООО ”Селебрити”, которое раньше называлось "1ХСТАВКА”. Журналисты пишут, что эта компания "прямо аффилирована с 1xBet".

Авторы расследования считают, что ”Мелбет” переименовалось в ООО ”Поинтлото” после того, как вокруг 1xbet в Украине поднялся шум.

"Под брендом FanSport в Украине оперирует ООО "Плей Фан Инвестмент". Лицензию на организацию и проведение азартных игр в интернете компания получила еще в январе 2022 года. Владельцем ООО "Плей Фан Инвестмент" является Клещук Александр Александрович. До 2016 Клещук вместе с Борисом Баумом были акционерами "Пин-Банка". А в 2011-м сидели вместе в наблюдательном совете банка. Когда в декабре 2016 года совладелец VS Energy Гинер получил контроль над "Пин-Банком", из состава акционеров банка вышли Александр Клещук (владел 48,07%) и Михаил Спектор (владел 4,8608%)", – сказано в материале.

Журналисты отметили, что еще в июле профильное сообщество Gaming Capital обратило внимание на схожесть сайтов 1Xbet и Fan Sport, так как у них один интерфейс и всегда одинаковые коэффициенты.

"FanSport использует платформу BetB2B, о чем сами пишут в рекламных материалах. Главным клиентом на сайте платформы указан 1XBet. Но из интервью Семиохина и Каршкова Forbes мы знаем, что 1Xbet сами разрабатывают платформу. Очевидно, что BetB2B – еще одна дочерняя компания российских букмекеров, через которую они создают вроде бы не связанные с ними бренды. Одним из которых и является FanSport", – указывают авторы.

Связанным с 1xBet брендом они называют также BetWinner, который пользуется той же платформой.

"К счастью, у этой платформы пока нет лицензии на деятельность в Украине. Но в январе 2022 г. в Украине была зарегистрирована торговая марка BetWinner. И, скорее всего, это сделано для того, чтобы с годом получить лицензию на деятельность. Поэтому уделим немного внимания и этому бренду. Как и предыдущие платформы, BetWinner почти полностью идентичен сайту 1Xbet", – сказано в расследовании.

Авторы пишут, что брендом BetWinner оперирует кипрская компания Marikit Holdings Limited, директор которой является Снежана Школа – и она же директором компании ZAVBIN LTD, оперирующей другим брендом азартных игр 1хСлотс, принадлежащим 1xbet.

Журналисты InformNapalm проверили файлы украинской и российской локализаций Мелбет, Поинтлото, Fan Sport и BetWinner и выяснили, что совпадают как названия, файлов на сайтах и заканчивая длиной этих файлов. Также в кодах всех этих сайтов полностью одинаковы CMS – системы управления контентом.

В InformNapalm считают, что россияне собираются построить в Украине сеть по сбору личных данных игроков, и эти данные в качестве платы за возможность работать в РФ могут быть переданы российским спецслужбам для вербовки агентов в Украине.