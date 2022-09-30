В Украине работает ряд онлайн-казино, связанных с брендом 1xbet – СМИ

По информации InformNapalm, в октябре 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала лицензию ООО ”Мелбет”. Владедец бренда Melbet – российское ООО ”Мелофон”, предыдущий собственник – ООО ”Селебрити”, которое раньше называлось "1ХСТАВКА”. Журналисты пишут, что эта компания "прямо аффилирована с 1xBet".
Авторы расследования считают, что ”Мелбет” переименовалось в ООО ”Поинтлото” после того, как вокруг 1xbet в Украине поднялся шум.
"Под брендом FanSport в Украине оперирует ООО "Плей Фан Инвестмент". Лицензию на организацию и проведение азартных игр в интернете компания получила еще в январе 2022 года. Владельцем ООО "Плей Фан Инвестмент" является Клещук Александр Александрович. До 2016 Клещук вместе с Борисом Баумом были акционерами "Пин-Банка". А в 2011-м сидели вместе в наблюдательном совете банка. Когда в декабре 2016 года совладелец VS Energy Гинер получил контроль над "Пин-Банком", из состава акционеров банка вышли Александр Клещук (владел 48,07%) и Михаил Спектор (владел 4,8608%)", – сказано в материале.
Журналисты отметили, что еще в июле профильное сообщество Gaming Capital обратило внимание на схожесть сайтов 1Xbet и Fan Sport, так как у них один интерфейс и всегда одинаковые коэффициенты.
"FanSport использует платформу BetB2B, о чем сами пишут в рекламных материалах. Главным клиентом на сайте платформы указан 1XBet. Но из интервью Семиохина и Каршкова Forbes мы знаем, что 1Xbet сами разрабатывают платформу. Очевидно, что BetB2B – еще одна дочерняя компания российских букмекеров, через которую они создают вроде бы не связанные с ними бренды. Одним из которых и является FanSport", – указывают авторы.
Связанным с 1xBet брендом они называют также BetWinner, который пользуется той же платформой.
"К счастью, у этой платформы пока нет лицензии на деятельность в Украине. Но в январе 2022 г. в Украине была зарегистрирована торговая марка BetWinner. И, скорее всего, это сделано для того, чтобы с годом получить лицензию на деятельность. Поэтому уделим немного внимания и этому бренду. Как и предыдущие платформы, BetWinner почти полностью идентичен сайту 1Xbet", – сказано в расследовании.
Авторы пишут, что брендом BetWinner оперирует кипрская компания Marikit Holdings Limited, директор которой является Снежана Школа – и она же директором компании ZAVBIN LTD, оперирующей другим брендом азартных игр 1хСлотс, принадлежащим 1xbet.
Журналисты InformNapalm проверили файлы украинской и российской локализаций Мелбет, Поинтлото, Fan Sport и BetWinner и выяснили, что совпадают как названия, файлов на сайтах и заканчивая длиной этих файлов. Также в кодах всех этих сайтов полностью одинаковы CMS – системы управления контентом.
В InformNapalm считают, что россияне собираются построить в Украине сеть по сбору личных данных игроков, и эти данные в качестве платы за возможность работать в РФ могут быть переданы российским спецслужбам для вербовки агентов в Украине.
О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xbet Delo.ua писало в июне. Лицензии для работы под этим брендом были выданы ООО "Твоя беттинговая компания". Как выяснили авторы материала, компания была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России.
По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.
Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждало, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet, в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".
InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские". Также расследователи заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн. "На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.
24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли его связей с Российской Федерацией.
В то же время глава КРАИЛ Иван Рудый заявил изданию позже, что если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО "Твоя беттинговая компания".
28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение ликвидировать свой консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя главы, но украинская лицензия 1xbet аннулирована не была.
11 июля в Бюро экономической безопасности заявили, что БЭБ уже проверяет достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.
Петиция к президенту с призывом запретить 1xbet в Украине собрала 25 тыс. голосов за неделю, президент поручил заняться этим вопросом премьеру.
Общественная активистка и блогер Татьяна Локацкая обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой инициировать санкции против 1xbet.
КРАИЛ отобрала у компании лицензию, об этом комиссия сообщила 7 сентября в своем Telegram.