ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украине работает ряд онлайн-казино, связанных с брендом 1xbet – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В InformNapalm считают, что россияне собираются построить в Украине сеть по сбору личных данных игроков
В InformNapalm считают, что россияне собираются построить в Украине сеть по сбору личных данных игроков
Фото: yandex.ru

Ряд связанных с Россией операторов азартных игр продолжают работу в Украине, утверждают журналисты издания InformNapalm. В своем расследовании, опубликованном 29 сентября, они пишут, что проверили ряд онлайн-казино, получивших лицензию на работу в Украине, и обнаружили, что некоторые из них – конторы, связанные с 1xbet – брендом, лицензия которого была аннулирована в Украине.

По информации InformNapalm, в октябре 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала лицензию ООО ”Мелбет”. Владедец бренда Melbet – российское ООО ”Мелофон”, предыдущий собственник – ООО ”Селебрити”, которое раньше называлось "1ХСТАВКА”. Журналисты пишут, что эта компания "прямо аффилирована с 1xBet". 

Авторы расследования считают, что ”Мелбет” переименовалось в ООО ”Поинтлото” после того, как вокруг 1xbet в Украине поднялся шум. 

"Под брендом FanSport в Украине оперирует ООО "Плей Фан Инвестмент". Лицензию на организацию и проведение азартных игр в интернете компания получила еще в январе 2022 года. Владельцем ООО "Плей Фан Инвестмент" является Клещук Александр Александрович. До 2016 Клещук вместе с Борисом Баумом были акционерами "Пин-Банка". А в 2011-м сидели вместе в наблюдательном совете банка. Когда в декабре 2016 года совладелец VS Energy Гинер получил контроль над "Пин-Банком", из состава акционеров банка вышли Александр Клещук (владел 48,07%) и Михаил Спектор (владел 4,8608%)", – сказано в материале. 

Журналисты отметили, что еще в июле профильное сообщество Gaming Capital обратило внимание на схожесть сайтов 1Xbet и Fan Sport, так как у них один интерфейс и всегда одинаковые коэффициенты. 

"FanSport использует платформу BetB2B, о чем сами пишут в рекламных материалах. Главным клиентом на сайте платформы указан 1XBet. Но из интервью Семиохина и Каршкова Forbes мы знаем, что 1Xbet сами разрабатывают платформу. Очевидно, что BetB2B – еще одна дочерняя компания российских букмекеров, через которую они создают вроде бы не связанные с ними бренды. Одним из которых и является FanSport", – указывают авторы.

Связанным с 1xBet брендом они называют также BetWinner, который пользуется той же платформой. 

"К счастью, у этой платформы пока нет лицензии на деятельность в Украине. Но в январе 2022 г. в Украине была зарегистрирована торговая марка BetWinner. И, скорее всего, это сделано для того, чтобы с годом получить лицензию на деятельность. Поэтому уделим немного внимания и этому бренду. Как и предыдущие платформы, BetWinner почти полностью идентичен сайту 1Xbet", – сказано в расследовании.

Авторы пишут, что брендом BetWinner оперирует кипрская компания Marikit Holdings Limited, директор которой является Снежана Школа – и она же директором компании ZAVBIN LTD, оперирующей другим брендом азартных игр 1хСлотс, принадлежащим 1xbet.

Журналисты InformNapalm проверили файлы украинской и российской локализаций Мелбет, Поинтлото, Fan Sport и BetWinner и выяснили, что совпадают как названия,  файлов на сайтах и заканчивая длиной этих файлов. Также в кодах всех этих сайтов полностью одинаковы CMS – системы управления контентом.

В InformNapalm считают, что россияне собираются построить в Украине сеть по сбору личных данных игроков, и эти данные в качестве платы за возможность работать в РФ могут быть переданы российским спецслужбам для вербовки агентов в Украине.

Контекст:

О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xbet Delo.ua писало в июне. Лицензии для работы под этим брендом были выданы ООО "Твоя беттинговая компания". Как выяснили авторы материала, компания была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России.

По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.

Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждало, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet, в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".

InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские". Также расследователи заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн. "На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.

24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли его связей с Российской Федерацией.

В то же время глава КРАИЛ Иван Рудый заявил изданию позже, что если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО "Твоя беттинговая компания".

28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение ликвидировать свой консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя главы, но украинская лицензия 1xbet аннулирована не была.

11 июля в Бюро экономической безопасности заявили, что БЭБ уже проверяет достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.

Петиция к президенту с призывом запретить 1xbet в Украине собрала 25 тыс. голосов за неделю, президент поручил заняться этим вопросом премьеру.

Общественная активистка и блогер Татьяна Локацкая обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой инициировать санкции против 1xbet.

КРАИЛ отобрала у компании лицензию, об этом комиссия сообщила 7 сентября в своем Telegram.

Теги: Россия, санкции, азартные игры, расследование, спецслужбы, финансы, безопасность, InformNapalm, букмекеры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Браво!", "Эктор, застегнитесь". Хименес-Браво показал горячее фото, заявив, что готов к оргии на Щекавице
"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео
"Я – украинка, и это моя суперсила". Каменских сняла ролик в патриотической футболке и с флагом на щеках. Видео
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
"Какие хорошенькие", " Где мама купила такие стринги?". Сердючка с мамой отреагировали откровенным фото на оргию в Щекавице
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Горбунов о Дикусаре: То, что именно Дима взял в руки оружие, для меня было открытием
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
Тина Кароль: У меня переломные моменты были дважды, когда я могла завершить и карьеру, и существование. Это третий
Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото
Украинские журналисты показали израильский паспорт Пугачевой, которая покинула РФ. Фото
"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом
"Папина дочка". 31-летняя Аннушка Делон сделала селфи с 86-летним отцом
"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины
"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины
Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения
Страдающий нарушением речи 67-летний Уиллис продал права на использование его цифрового изображения
  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео
  76-летняя Шер в обтягивающем наряде продефилировала по подиуму в присутствии 8 тыс. зрителей. Видео
76-летний Сталлоне показал 26-летнюю старшую дочь
76-летний Сталлоне показал 26-летнюю старшую дочь
  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет
  Сломанные пальцы, потерянное зрение и Трамп в эпизоде. Культовому фильму "Запах женщины" – 30 лет
"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской
"Сексуальная и, как всегда, красивая". 64-летняя Мадонна снялась в ванне с бокалом и закуской
Муж Мозговой показал свое счастье
Муж Мозговой показал свое счастье
Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком
Цилык сообщила о выходе украинского фильма "Я и Феликс" c Издрыком
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
Горбунов о возвращении Потапа в Украину: Я бы на его месте приехал раньше
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (301451)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (207842)
3
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (146504)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (129316)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (123886)
6
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США (64695)
7
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (47330)
8
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (45802)
 
 
 
 