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ДЕНЬГИ

"Власти ЛНР" расплатились 58 тоннами монет за украинскую воду

Заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко рассказал, что представители "властей Луганской народной республики" начали оплачивать услуги водоснабжения копейками.

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Представители "ЛНР" оплатили Украине воду 58 тоннами копеек
Представители "ЛНР" оплатили Украине воду 58 тоннами копеек
Фото: pixabay.com

Так называемые "власти" неподконтрольной части Луганской области рассчитались за потребленную воду украинскими копейками. Об этом в комментарии "Громадське" сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

"Представители" той стороны привозят деньги на мост в Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет" – рассказал он.

Лысенко уточнил, что если раньше так называемая "ЛНР" рассчитывалась гривнами, то сейчас перешла на копейки.

"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост. Думаю, они глумятся над нами", – отметил он.

24 декабря в Луганской области отключили от электроснабжения семь насосных станций отключили из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск. 27 декабря электроснабжение было восстановлено, сообщает пресс-служба ГСНС Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Донбасс, водоснабжение, ЛНР
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