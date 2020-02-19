"Власти ЛНР" расплатились 58 тоннами монет за украинскую воду

Заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко рассказал, что представители "властей Луганской народной республики" начали оплачивать услуги водоснабжения копейками.

Так называемые "власти" неподконтрольной части Луганской области рассчитались за потребленную воду украинскими копейками. Об этом в комментарии "Громадське" сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко.

"Представители" той стороны привозят деньги на мост в Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет" – рассказал он.

Лысенко уточнил, что если раньше так называемая "ЛНР" рассчитывалась гривнами, то сейчас перешла на копейки.

"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост. Думаю, они глумятся над нами", – отметил он.

24 декабря в Луганской области отключили от электроснабжения семь насосных станций отключили из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск. 27 декабря электроснабжение было восстановлено, сообщает пресс-служба ГСНС Украины.