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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле назвали "дискриминацией" отказ стран ЕС признавать российские паспорта в ОРДЛО

В российском министерстве иностранных дел заявили, что некоторые страны Европейского союза отказываются ставить шенгенские визы на российских паспортах, выданных жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

В России возмутились отказом стран ЕС признавать выданные Россией паспорта в ОРДЛО
В России возмутились отказом стран ЕС признавать выданные Россией паспорта в ОРДЛО
Фото: pixabay.com

В министерстве иностранных дел России сообщили, что часть стран Европейского союза не признают выданные Россией паспорта жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека", – говорится в сообщении российского МИД.

В российском ведомстве назвали непризнание российских паспортов "тактикой удушения жителей Донбасса".

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".

10 февраля прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту принудительной "паспортизации" граждан Украины в ОРДЛО.

Теги: Россия, Донбасс, паспорт, Европейский союз, война на Донбассе, ЛДНР
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