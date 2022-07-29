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Вместо отмены возмещения НДС на экспорт сырья государство может задействовать стимулы для развития перерабатывающей отрасли – экономист

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Проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья
Проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья
Фото: depositphotos.com

Если в Украине будет отменено возмещение НДС для экспортеров сырья, то это навредит всей экономике, заявил в комментарии "РБК-Украина" руководитель аналитического центра развития рыночной экономики CMD Ukraine Игорь Гужва.

"Сейчас война. Власти должны очень осторожно относиться к экспортным отраслям: учитывая логистические трудности и сложности на рынках сбыта, мы должны конвертировать в деньги всю нашу продукцию, чтобы иметь возможность наполнять бюджет, платить зарплаты и пенсии и делать инвестиции. Сейчас важна каждая копейка. Поэтому необходимо вести переговоры с бизнесом и помогать ему – иначе состояние экономики только ухудшится", – сказал эксперт.

Экономист считает, что государство должно стимулировать развитие перерабатывающей отрасли, а не забирать у нее деньги.

"Государство может стимулировать перерабатывающую промышленность – тем более что для этого существует большой арсенал средств, в том числе публичные закупки и государственные заказы, гарантии сохранения инвестиций и длинные дешевые деньги. В стране сейчас большая потребность в продукции и товарах, и мы должны максимально закрывать эти заказы продукцией собственных производителей. Что касается гарантий, то стоит изучить опыт Израиля – воюющей страны, в которую активно вкладывают инвестиции", – отметил Гужва. 

По его мнению, любая дополнительная нагрузка на бизнес в сегодняшних обстоятельствах может уничтожить его. 

"Государство точно должно сейчас сфокусироваться на решении проблем бизнеса, и особенно промышленности. К примеру, у Минэкономики есть 10–15 млрд грн, там заявили, что собираются инвестировать их в строительство теплиц. Мне кажется, что эти инвестиции следует вкладывать в развитие промышленности, в частности – в развитие индустриальных парков", – убежден Гужва.

"РБК-Украина" пишет, что проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.

"Против этого решения выступили украинские бизнес-ассоциации: по их убеждению, это очень негативный сигнал для инвесторов, а у Украины пока и без этой инициативы много высоких рисков, которые будут препятствовать восстановлению экономики после победы", – сказано в материале.

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