Вместо отмены возмещения НДС на экспорт сырья государство может задействовать стимулы для развития перерабатывающей отрасли – экономист

"Сейчас война. Власти должны очень осторожно относиться к экспортным отраслям: учитывая логистические трудности и сложности на рынках сбыта, мы должны конвертировать в деньги всю нашу продукцию, чтобы иметь возможность наполнять бюджет, платить зарплаты и пенсии и делать инвестиции. Сейчас важна каждая копейка. Поэтому необходимо вести переговоры с бизнесом и помогать ему – иначе состояние экономики только ухудшится", – сказал эксперт.

Экономист считает, что государство должно стимулировать развитие перерабатывающей отрасли, а не забирать у нее деньги.

"Государство может стимулировать перерабатывающую промышленность – тем более что для этого существует большой арсенал средств, в том числе публичные закупки и государственные заказы, гарантии сохранения инвестиций и длинные дешевые деньги. В стране сейчас большая потребность в продукции и товарах, и мы должны максимально закрывать эти заказы продукцией собственных производителей. Что касается гарантий, то стоит изучить опыт Израиля – воюющей страны, в которую активно вкладывают инвестиции", – отметил Гужва.

По его мнению, любая дополнительная нагрузка на бизнес в сегодняшних обстоятельствах может уничтожить его.

"Государство точно должно сейчас сфокусироваться на решении проблем бизнеса, и особенно промышленности. К примеру, у Минэкономики есть 10–15 млрд грн, там заявили, что собираются инвестировать их в строительство теплиц. Мне кажется, что эти инвестиции следует вкладывать в развитие промышленности, в частности – в развитие индустриальных парков", – убежден Гужва.

"РБК-Украина" пишет, что проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.

"Против этого решения выступили украинские бизнес-ассоциации: по их убеждению, это очень негативный сигнал для инвесторов, а у Украины пока и без этой инициативы много высоких рисков, которые будут препятствовать восстановлению экономики после победы", – сказано в материале.