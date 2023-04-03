Япония покупает российскую нефть по цене выше "потолка" в $60 за баррель – СМИ

По данным газеты, Япония уговорила США согласиться на исключение, заявив, что оно необходимо ей для обеспечения доступа к российским энергоносителям.

"Эта уступка свидетельствует о зависимости Японии от России в поставках ископаемого топлива, что, по мнению аналитиков, способствовало нерешительности Токио в вопросе более полной поддержки Украины в ее войне с Россией", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что за последний год Япония также незначительно увеличила закупки российского природного газа – на 4,6% по сравнению с 2021 годом. Всего на долю России приходится почти 10-я часть японского импорта природного газа.

"Не то чтобы Япония не могла обойтись без этого. Они могут. Они просто не хотят", – сказал профессор японского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун, изучающий российско-японские отношения.