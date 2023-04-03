Япония покупает российскую нефть по цене выше "потолка" в $60 за баррель – СМИ

По данным газеты, Япония уговорила США согласиться на исключение, заявив, что оно необходимо ей для обеспечения доступа к российским энергоносителям.
"Эта уступка свидетельствует о зависимости Японии от России в поставках ископаемого топлива, что, по мнению аналитиков, способствовало нерешительности Токио в вопросе более полной поддержки Украины в ее войне с Россией", – говорится в материале.
Кроме того, отмечается, что за последний год Япония также незначительно увеличила закупки российского природного газа – на 4,6% по сравнению с 2021 годом. Всего на долю России приходится почти 10-я часть японского импорта природного газа.
"Не то чтобы Япония не могла обойтись без этого. Они могут. Они просто не хотят", – сказал профессор японского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун, изучающий российско-японские отношения.
В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.
Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.
Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля РФ на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".