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Япония покупает российскую нефть по цене выше "потолка" в $60 за баррель – СМИ

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По данным СМИ, Япония уговорила США позволить ей покупать нефть дороже потолка цен
По данным СМИ, Япония уговорила США позволить ей покупать нефть дороже потолка цен
Фото: pixabay.com

Япония покупает российскую нефть по цене, превышающей верхний предел в $60 за баррель, о котором договорились страны "Большой семерки". Об этом 2 апреля написало издание The Wall Street Journal.

По данным газеты, Япония уговорила США согласиться на исключение, заявив, что оно необходимо ей для обеспечения доступа к российским энергоносителям.

"Эта уступка свидетельствует о зависимости Японии от России в поставках ископаемого топлива, что, по мнению аналитиков, способствовало нерешительности Токио в вопросе более полной поддержки Украины в ее войне с Россией", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что за последний год Япония также незначительно увеличила закупки российского природного газа – на 4,6% по сравнению с 2021 годом. Всего на долю России приходится почти 10-я часть японского импорта природного газа.

"Не то чтобы Япония не могла обойтись без этого. Они могут. Они просто не хотят", – сказал профессор японского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун, изучающий российско-японские отношения.

Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля РФ на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отмечала "Русская служба BBC".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Япония, энергетика, импорт, нефть, Токио, ограничения, нефтепродукты, топливо
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