ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Запуск украинского спутника: вместо прямого контракта с компанией Маска была привлечена фирма-"прокладка" за $1,8 млн – расследование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спутник "Січ-2-30" запустили в космос 13 января 2022 года
Спутник "Січ-2-30" запустили в космос 13 января 2022 года
Фото: yuzhnoye.com

Запуск украинского спутника "Січ-2-30" в космос обошелся почти в два раза дороже в связи с тем, что вместо прямого контракта с компанией Илона Маска SpaceX Министерство стратегической промышленности Украины привлекло фирму-"прокладку". Об этом сказано в расследовании сайта "Заборона", опубликованном 2 февраля.

Расследователи пишут, что "Січ-2-30" – не новое изделие, а копия спутника "Січ-2", которая хранилась в КБ "Южное" с готовностью к запуску на 80–85%, хотя считалась устаревшей из-за низкого разрешения. В 2020 году, когда Государственное космическое агентство возглавил Михаил Лев, начался процесс по доработке спутника, на который "Южное" потратило 110 млн грн.

Для запуска спутника Лев начал переговоры с компанией Маска, оценившей запуск спутника в $1 млн. К поиску средств привлекли тогдашнего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, курировавшего работу космического агентства.

В феврале 2021 года у "Укркосмоса" был предварительный договор с SpaceX для запуска в космос спутника "Січ-2-30". По прямому (без посредников) контракту требовалось авансом оплатить $1 млн для бронирования места. Предоплата так и не была перечислена, а в феврале 2021 года Лев был уволен из "Укркосмоса".

После его увольнения новое руководство космического агентства и министр Олег Уруский нашли посредника в виде нидерландской компании Isilaunch, которая также сотрудничает со SpaceX. С этой компанией заключили соглашение в мае 2021 года. Посредник гарантировал Украине место для спутника на ракетоносителе Маска, однако стоимость услуги выросла почти в два раза – до $1,8 млн.

Isilaunch наняла субподрядчиком фирму ООО "Скай Энержи" из Днепра, которая якобы должна была изготовить специальные плиты для крепления спутника к ракете Маска. Владелец и руководитель этой компании – бывший работник КБ "Южное" Юрий Прокопенко, большинство сотрудников фирмы также из этого конструкторского бюро, собственных мощностей для изготовления адаптеров (из-за которых якобы и была привлечена фирма) она не имела. Глава экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха, ссылаясь на данные службы экспортного контроля, утверждает, что фирма поставила адаптер и крепеж, которые изначально были на КБ "Южное".

Контекст:

Спутник "Січ-2-30" создало украинское конструкторское бюро "Южное". Сначала он разрабатывался под названием "Січ-2-1", затем был переименован в "Січ-2-30", поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины.

Как говорится на сайте бюро, этот аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли и имеет разрешение 7 м (на один пиксель) при охваченных полосах в 45 км.

13 января украинский спутник "Січ-2-30" запустили в 17.26 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник.

Стоимость запуска спутника, по словам главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая, без учета расходов на адаптер, транспортировку и услуг на пусковой базе – $1 млн.

27 января КБ "Южное" сообщило, что "Січ-2-30" успешно вышел на связь после запуска, но позднее оказался в неудачном положении, получал недостаточно солнечной энергии и устойчивую связь установить не удалось.

Теги: космос, спутник, Олег Уруский, Илон Маск, КБ , Укркосмос
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа
"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа
  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят
  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят
"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью
"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке
  "В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео
  "В конце всегда пустота". Барских в новой песне рассказал, как бросил употреблять наркотики. Видео
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер
Солистка "Лисапетного батальона" Наталья Фалион: Я выжила, а мой любимый человек четыре месяца назад умер
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали второго члена жюри
  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване
  Зарицкая о младшей сестре: Хочу, чтобы она работала, но она ленивая – постоянно сидит на диване
  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку
  "Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни". Продюсер "Голосу країни" рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку
"Огнище". В сеть выложили танец босой Брежневой
"Огнище". В сеть выложили танец босой Брежневой
"Люблю это божественное тело!" 39-летняя Мейхер снялась без одежды
"Люблю это божественное тело!" 39-летняя Мейхер снялась без одежды
  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео
  "О подобных историях старались умалчивать". Люленов выпустил автобиографический клип о первом поцелуе по пьяни. Видео
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене
"Жалкое зрелище", "Ну как можно так позориться". В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене
"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже
"Труселя – зачет!", "Володя, не застуди свой "зурбаган". 53-летний Пресняков снялся на пляже
  "Думала, будет снобство с его стороны". Полякова рассказала, почему побаивалась Вакарчука на "Голосі країни"
  "Думала, будет снобство с его стороны". Полякова рассказала, почему побаивалась Вакарчука на "Голосі країни"
"Уф, очень горячо!", "Ох эти пальцы, вообще ужас, что творят". Дорофеева расставила ноги перед камерой
"Уф, очень горячо!", "Ох эти пальцы, вообще ужас, что творят". Дорофеева расставила ноги перед камерой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Волочкову за это клеймят позором". 43-летняя Ани Лорак в бикини показала, как поймала волну (53171)
2
"Чистосердечное признание". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала зону бикини (50262)
3
"Смелая, раскованная". Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса (46925)
4
"Зачем такие фото выставлять?", "Родинка на груди. М-м-м". 43-летняя Толкалина показала зону декольте (42892)
5
Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео (33619)
6
"Это точно пена?", "Потап с гастролей приехал". Каменских снялась в ванной в одном полотенце (27133)
7
"Соски торчат", "Распустила висячие лепехи". Звезда "Дома–2" Бузова снялась без бюстгальтера (25476)
8
40-летняя Спирс восхитила молодого жениха, записав видео в фитнес-зале в просвечивающемся топе и мини-шортах (24297)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS