Запуск украинского спутника: вместо прямого контракта с компанией Маска была привлечена фирма-"прокладка" за $1,8 млн – расследование

Расследователи пишут, что "Січ-2-30" – не новое изделие, а копия спутника "Січ-2", которая хранилась в КБ "Южное" с готовностью к запуску на 80–85%, хотя считалась устаревшей из-за низкого разрешения. В 2020 году, когда Государственное космическое агентство возглавил Михаил Лев, начался процесс по доработке спутника, на который "Южное" потратило 110 млн грн.

Для запуска спутника Лев начал переговоры с компанией Маска, оценившей запуск спутника в $1 млн. К поиску средств привлекли тогдашнего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, курировавшего работу космического агентства.

В феврале 2021 года у "Укркосмоса" был предварительный договор с SpaceX для запуска в космос спутника "Січ-2-30". По прямому (без посредников) контракту требовалось авансом оплатить $1 млн для бронирования места. Предоплата так и не была перечислена, а в феврале 2021 года Лев был уволен из "Укркосмоса".

После его увольнения новое руководство космического агентства и министр Олег Уруский нашли посредника в виде нидерландской компании Isilaunch, которая также сотрудничает со SpaceX. С этой компанией заключили соглашение в мае 2021 года. Посредник гарантировал Украине место для спутника на ракетоносителе Маска, однако стоимость услуги выросла почти в два раза – до $1,8 млн.

Isilaunch наняла субподрядчиком фирму ООО "Скай Энержи" из Днепра, которая якобы должна была изготовить специальные плиты для крепления спутника к ракете Маска. Владелец и руководитель этой компании – бывший работник КБ "Южное" Юрий Прокопенко, большинство сотрудников фирмы также из этого конструкторского бюро, собственных мощностей для изготовления адаптеров (из-за которых якобы и была привлечена фирма) она не имела. Глава экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха, ссылаясь на данные службы экспортного контроля, утверждает, что фирма поставила адаптер и крепеж, которые изначально были на КБ "Южное".