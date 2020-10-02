50 нардепов обратились в Конституционный Суд Украины относительно понятия "территориальная община"

Обращение депутатов Верховной Рады в Конституционный Суд Украины касается в том числе перспективного плана формирования территорий общин Львовской области.

2 октября на рассмотрение Конституционного Суда Украины (КСУ) поступило обращение 50 народных депутатов относительно трактовки словосочетания "территориальная община". Об этом проинформировал сайт КСУ.

В суде отметили, что нардепы просят "проверить на соответствие Конституции Украины положений законодательства, которые касаются, в частности, перспективного плана формирования территорий общин Львовской области.

Народные депутаты, уполномоченным которых является член парламентской группы "Довіра" Андрей Кит,

"Четкое определение содержательных границ понятия и конституционного статуса территориальной общины не является предметом абстрактной научной дискуссии, а имеет важное прикладное значение, поскольку именно территориальная община является первичным субъектом местного самоуправления, основным носителем его функций и полномочий", – говорится в обращении народных избранников.

Нардепы отмечают, что в законе о местном самоуправлении территориальной общиной названы жители населенных пунктов с единым административным центром, а в Конституции Украины речь идет об объединении "в сельскую общину жителей нескольких сел, поселка и города".