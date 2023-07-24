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Адвокат Сенниченко заявил, что прокурор САП прибегла к сознательным манипуляциям для продления сроков по делу

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Андрей Цыганков: Антикоррупционная прокуратура пыталась продлить сроки досудебного следствия по делу, которое приостановлено, для дальнейшего досудебного расследования
Андрей Цыганков: Антикоррупционная прокуратура пыталась продлить сроки досудебного следствия по делу, которое приостановлено, для дальнейшего досудебного расследования
Фото: SPILNO / YouTube

Адвокат Андрей Цыганков заявил в комментарии порталу Spilno, что после получения полного текста определения суда по делу экс-главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко, которое нельзя обжаловать, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Лариса Жовницкая подала апелляционную жалобу в апелляционную палату Высшего антикороррупционного суда.

“Антикоррупционная прокуратура пыталась продлить сроки досудебного следствия по делу, которое приостановлено, для дальнейшего досудебного расследования. Это уже не только процессуальная манипуляция – это введение сознательно в заблуждение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда. Это прямое противодействие правосудию с целью поддержки пиар-деятельности антикоррупционных структур в Украине. И она направлена только на то, чтобы оправдать использование больших бюджетных средств для своей деятельности без должного результата", – заявил юрист.

Он пояснил, что 22 июня 2023 года, в последний день процессуального срока по делу Сенниченко, следственная судья ВАКС Наталья Мовчан приняла решение частично удовлетворить ходатайство прокурора САП. Сроки продлили только по эпизоду по Объединенной горно-химической компании (ОГХК), но и к этой части у адвоката Сенниченко есть вопросы. 

Цыганков сообщил, что 21 июня 2023 года судья приняла постановление о приостановлении досудебного следствия в этом уголовном производстве, что исключает возможность продления сроков следствия. Но постановление опубликовали только в первых числах июля 2023 года.

Юрист считает, что все это свидетельствует о манипуляциях и злоупотреблении полномочиями прокурора.

"Если бы следственная судья ВАКС Мовчан знала об остановленном уголовном производстве, она не имела бы оснований продлевать сроки для досудебного следствия, потому что фактически 21 июня 2023 года следствие было остановлено. Если бы прокурор добросовестно сообщила о том, что следствие остановлено, то в продлении сроков отказали бы. Продлевать сроки в остановленном производстве невозможно. Прокурор, если он действует в рамках закона, должна была предупредить следственного судью, что дело остановлено", – объяснил защитник Сенниченко.

Он также подчеркнул, что следствию известны адреса фигурантов дела и поданы "соответствующие документы на постоянное проживание в странах, где находятся подозреваемые". 

ВИДЕО
Видео: SPILNO / YouTube
Контекст:

В январе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины во время передачи $50 тыс. задержало ряд лиц, которые, по версии следствия, предложили Сенниченко $5 млн в обмен на назначение определенного человека на должность директора Одесского припортового завода. Задержанные якобы планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей.

В октябре 2022 года "Украинская правда" сообщала, что Сенниченко находится за границей Украины, на Лазурном побережье Франции.

22 марта 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила об открытии уголовного производства в связи с выводом 500 млн грн средств госпредприятий, в котором Сенниченко является подозреваемым.

Кроме него по делу проходят его помощник, советник председателя ФГИУ, два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды), и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания", два владельца ООО – победителя аукциона на приобретение завода и еще два физических лица. Сенниченко трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ. В агентстве считают, что на самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания.

В апреле 2023 года Сенниченко объявили в розыск.

Теги: прокуратура, Фонд госимущества, юрист, антикоррупционное бюро, расследование, антикоррупционная прокуратура, Андрей Цыганков, адвокат, САП, Дмитрий Сенниченко, ВАКС, Объединенная горно-химическая компания, прокурор
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