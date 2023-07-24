Адвокат Сенниченко заявил, что прокурор САП прибегла к сознательным манипуляциям для продления сроков по делу

“Антикоррупционная прокуратура пыталась продлить сроки досудебного следствия по делу, которое приостановлено, для дальнейшего досудебного расследования. Это уже не только процессуальная манипуляция – это введение сознательно в заблуждение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда. Это прямое противодействие правосудию с целью поддержки пиар-деятельности антикоррупционных структур в Украине. И она направлена только на то, чтобы оправдать использование больших бюджетных средств для своей деятельности без должного результата", – заявил юрист.

Он пояснил, что 22 июня 2023 года, в последний день процессуального срока по делу Сенниченко, следственная судья ВАКС Наталья Мовчан приняла решение частично удовлетворить ходатайство прокурора САП. Сроки продлили только по эпизоду по Объединенной горно-химической компании (ОГХК), но и к этой части у адвоката Сенниченко есть вопросы.

Цыганков сообщил, что 21 июня 2023 года судья приняла постановление о приостановлении досудебного следствия в этом уголовном производстве, что исключает возможность продления сроков следствия. Но постановление опубликовали только в первых числах июля 2023 года.

Юрист считает, что все это свидетельствует о манипуляциях и злоупотреблении полномочиями прокурора.

"Если бы следственная судья ВАКС Мовчан знала об остановленном уголовном производстве, она не имела бы оснований продлевать сроки для досудебного следствия, потому что фактически 21 июня 2023 года следствие было остановлено. Если бы прокурор добросовестно сообщила о том, что следствие остановлено, то в продлении сроков отказали бы. Продлевать сроки в остановленном производстве невозможно. Прокурор, если он действует в рамках закона, должна была предупредить следственного судью, что дело остановлено", – объяснил защитник Сенниченко.

Он также подчеркнул, что следствию известны адреса фигурантов дела и поданы "соответствующие документы на постоянное проживание в странах, где находятся подозреваемые".

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Видео: SPILNO / YouTube