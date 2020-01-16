Активист Михайлик рассказал, что пуля, которую изъяли из его легких после покушения, до сих пор находится в Германии

Одесский активист Олег Михайлик заявил, что Германия готова передать Украине пулю, которую изъяли из его легких, но ожидает запрос из Украины, "оформленный в соответствии с международными стандартами".

Пуля, которую в январе 2019 года изъяли из легких одесского активиста Олега Михайлика после покушения на него, до сих пор находится в Германии. Об этом Михайлик рассказал Центру по правам человека Zmina.

Михайлик заявил, что в Германии готовы передать Украине вещественное доказательство.

"Я поддерживаю контакты с немецкой стороной. По моей информации, банально Генпрокуратура (2 января Генпрокуратура была реорганизована в Офис генпрокурора. – "ГОРДОН") никак не может сделать правильный запрос в немецкую прокуратуру, чтобы пулю и экспертизу передали по всем процессуальным требованиям. В то время как там все давно готово. Только ждут запрос из Украины, оформленный в соответствии с международными стандартами", – сказал он.

Центр обратился за комментарием в посольство Германии, но там отказались от комментариев, так как еще продолжается следствие.

Также Zmina отправил запросы в Офис генпрокурора и Нацполицию, где просил уточнить, почему пулю до сих пор не передали в Украину и сколько запросов было отправлено в Германию. В ведомствах ответили, что не могут разглашать материалы досудебного расследования.

Михайлик и его адвокат хотели получить доступ к материалам производства, чтобы узнать, был ли запрос в Германию, но за полгода не смогли их получить.

22 сентября 2018 года Михайлик получил огнестрельное ранение, потерял до двух литров крови и пережил клиническую смерть. Утром 23 сентября он пришел в себя.

25 сентября правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении. Все трое – граждане Грузии.

27 сентября были арестованы Торнике Герасин (Нагладзе), Лаша Герасин и Манучар Варшанидзе, через несколько дней Торнике Герасина выпустили из СИЗО. Судья приняла такое решение после многих ходатайств, в частности со стороны грузинского консульства, в связи с тяжелым состоянием здоровья Герасина.

Михайлик и его адвокат Вадим Оксюта заявляли, что не верят в причастность к покушению подозреваемых граждан Грузии, отмечает "Радіо Свобода".

В январе 2019 года Михайлику в ФРГ сделали операцию по извлечению пули. Он сообщал, что врачи удалили ему часть легкого и операция вместо запланированных двух часов длилась почти пять. Генпрокуратура затребовала у Германии пулю, извлеченную из тела активиста.

В июне стало известно, что уголовное производство по факту покушения на убийство Михайлика вернули из Киева в Одессу. Активист заявил, что это делается с целью "слить" дело.

21 июня 2019 года суд отпустил под домашний арест подозреваемых в покушении на активиста Михайлика.

В октябре 2019 года стало известно, что 31 июля следствие по делу о покушении на Михайлика приостановили из-за отсутствия вещественного доказательства – изъятой пули.