Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Активист Михайлик рассказал, что пуля, которую изъяли из его легких после покушения, до сих пор находится в Германии

Одесский активист Олег Михайлик заявил, что Германия готова передать Украине пулю, которую изъяли из его легких, но ожидает запрос из Украины, "оформленный в соответствии с международными стандартами".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Активист Михайлик рассказал, что пуля, которую изъяли из его легких после покушения, до сих пор находится в Германии / ГОРДОН

Фото: Медіа-центр "Одеська політична платформа" / YouTube

Пуля, которую в январе 2019 года изъяли из легких одесского активиста Олега Михайлика после покушения на него, до сих пор находится в Германии. Об этом Михайлик рассказал Центру по правам человека Zmina

Михайлик заявил, что в Германии готовы передать Украине вещественное доказательство.

"Я поддерживаю контакты с немецкой стороной. По моей информации, банально Генпрокуратура (2 января Генпрокуратура была реорганизована в Офис генпрокурора. – "ГОРДОН") никак не может сделать правильный запрос в немецкую прокуратуру, чтобы пулю и экспертизу передали по всем процессуальным требованиям. В то время как там все давно готово. Только ждут запрос из Украины, оформленный в соответствии с международными стандартами", – сказал он.

Центр обратился за комментарием в посольство Германии, но там отказались от комментариев, так как еще продолжается следствие.

Также Zmina отправил запросы в Офис генпрокурора и Нацполицию, где просил уточнить, почему пулю до сих пор не передали в Украину и сколько запросов было отправлено в Германию. В ведомствах ответили, что не могут разглашать материалы досудебного расследования.

Михайлик и его адвокат хотели получить доступ к материалам производства, чтобы узнать, был ли запрос в Германию, но за полгода не смогли их получить.

22 сентября 2018 года Михайлик получил огнестрельное ранение, потерял до двух литров крови и пережил клиническую смерть. Утром 23 сентября он пришел в себя.

25 сентября правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении. Все трое – граждане Грузии.

27 сентября были арестованы Торнике Герасин (Нагладзе)Лаша Герасин и Манучар Варшанидзе, через несколько дней Торнике Герасина выпустили из СИЗО. Судья приняла такое решение после многих ходатайств, в частности со стороны грузинского консульства, в связи с тяжелым состоянием здоровья Герасина.

Михайлик и его адвокат Вадим Оксюта заявляли, что не верят в причастность к покушению подозреваемых граждан Грузии, отмечает "Радіо Свобода". 

В январе 2019 года Михайлику в ФРГ сделали операцию по извлечению пули. Он сообщал, что врачи удалили ему часть легкого и операция вместо запланированных двух часов длилась почти пять. Генпрокуратура затребовала у Германии пулю, извлеченную из тела активиста.

В июне стало известно, что уголовное производство по факту покушения на убийство Михайлика вернули из Киева в Одессу. Активист заявил, что это делается с целью "слить" дело.

21 июня 2019 года суд отпустил под домашний арест подозреваемых в покушении на активиста Михайлика. 

В октябре 2019 года стало известно, что 31 июля следствие по делу о покушении на Михайлика приостановили из-за отсутствия вещественного доказательства – изъятой пули.

Теги: Германия, Одесса, полиция, покушение, Олег Михайлик, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Безумный Майлз". Вышел трейлер фильма с Рэдклиффом. Видео
  "Безумный Майлз". Вышел трейлер фильма с Рэдклиффом. Видео
Тоня Матвиенко показала младшую дочь в ее день рождения
Тоня Матвиенко показала младшую дочь в ее день рождения
  Power Is Taken. Moby выпустил клип. Видео
  Power Is Taken. Moby выпустил клип. Видео
"Короче, я сдалась". Победительница "Танцев со звездами" Мишина разрешила сыну покрасить волосы в голубой цвет
"Короче, я сдалась". Победительница "Танцев со звездами" Мишина разрешила сыну покрасить волосы в голубой цвет
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS