Александр Чалый: Те, кто критикует "12 шагов", рассчитывают на капитуляцию России и выплаты репараций

Те, кто критикует план по урегулированию конфликта на Донбассе под названием "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", рассчитывают на капитуляцию России на Донбассе и хотят от Москвы выплаты репараций и контрибуций, но это "пустые фантазии". Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины, соавтор плана "12 шагов" Александр Чалый.

"Большинство экспертов, подписавших этот план, работают вместе над разработкой ряда стратегических документов, касающихся глобальной, европейской и украинской безопасности, на протяжении последних 10 лет. В частности, многие из них были соавторами "Евроатлантической инициативы по безопасности", разработанной на протяжении 2011–2012 годов. Ключевой идеей инициативы было предложение об интеграции РФ в евроатлантическое пространство безопасности наряду с США и ЕС. К сожалению, наши рекомендации не были услышаны "сильными мира сего", что, по моему глубокому убеждению, привело к серьезному кризису европейской системы безопасности в 2014 году, вызванной российской агрессией на Донбассе и незаконной аннексией Крыма. В связи с чем ОБСЕ создало "Группу мудрецов" по вопросам европейской безопасности, которая разработала в 2015 году набор рекомендаций по урегулированию кризиса в Украине и вокруг Украины в контексте восстановления европейской безопасности. Эти рекомендации на 90% содержат те же идеи, которые были обнародованы в Мюнхене в заявлении "12 шагов по укреплению безопасности в Украине и в евроатлантическом регионе", поскольку многие члены из "Группы мудрецов" ОБСЕ также являются соавторами "12 шагов", – сказал Чалый.

Он утверждает, что в плане "12 шагов" очерчены контуры возможного компромисса, который способствовал бы установлению перемирия на Донбассе.

"Иными словами, "12 шагов" разработаны экспертами, которые давно знают друг друга, а идеи, которые предложены, разрабатывались ими на протяжении многих лет. Но может возникнуть вопрос: почему "12 шагов" были обнародованы именно сейчас, во время открытия последней Мюнхенской конференции? Объяснение очень простое. Мы все являемся свидетелями, что договоренности последнего саммита "Нормандской четверки" не выполняются. Возможность проведения следующего саммита весной этого года ставится под сомнение. Именно поэтому соавторы "12 шагов" выдвинули ряд предложений, которые, по их мнению, должны помочь добиться устойчивого прекращения огня в центре Европы, на Донбассе, и тем самым способствовать успеху нормандского процесса. Также принципиально важно, что из 45 соавторов "12 шагов" четверо являются представителями российской политической элиты, в том числе бывший глава МИД РФ Игорь Иванов. То есть сформулированные в "12 шагах" предложения очерчивают контуры возможного компромисса, который бы способствовал установлению устойчивого перемирия на линии разделения на Донбассе и дальнейшей реализации Минских договоренностей", – заявил собеседник.

В плане "12 шагов" фиксируется согласие российской стороны на включение Крыма в будущую повестку украинско-российских переговоров

Он отметил, что реакция части украинской элиты на "12 шагов" помогла этому плану оказаться в центре публичной дискуссии на Мюнхенской конференции.

"Особое внимание я хотел бы обратить на то, что в преамбуле "12 шагов" однозначно заявляется, что "политическое урегулирование является основополагающим для "...улучшения перспектив конструктивного диалога между Украиной и Россией по широкому кругу вопросов, в том числе по Крыму". Под этим текстом стоят подписи ведущих российских экспертов в области международной безопасности. Тем самым впервые на высоком экспертном международном уровне фиксируется согласие российской стороны на включение Крыма в будущую повестку украинско-российских переговоров. И это притом, что официальная позиция Москвы по данному вопросу категорически негативная. Принимая во внимание вышеизложенное, скажу откровенно, что я не ожидал такой "нервной" реакции представителей части политической украинской элиты, особенно связанной с бывшим президентом [Украины Петром] Порошенко, на идеи, изложенные в "12 шагах". Но, с другой стороны, такая неадекватная реакция помогла нашей инициативе оказаться в центре публичной дискуссии на Мюнхенской конференции. А это дорогого стоит!" – подчеркнул Чалый.

Он считает, что сейчас невозможно принудить Россию к миру.

"В мире сейчас сталкиваются два принципиальных подхода, как выстраивать будущие отношения с РФ в контексте ее очевидной агрессии против Украины. Одни исходили и исходят из того, что Россия должна быть принуждена к миру с помощью силы. Вторые четко осознают, что РФ, как государство, обладающее вторым в мире ядерным потенциалом и установившее в последнее время почти союзнические отношения с КНР, принудить силой к миру сегодня не только невозможно, но и крайне опасно. Это прямой путь к глобальной ядерной катастрофе, тем более что коллективный Запад сейчас находится не в самом лучшем состоянии, о чем было прямо заявлено в официальном докладе Мюнхенской конференции. Значит, преодоление последствий российской агрессии против Украины возможно только путем дипломатического диалога с РФ. Именно на активизацию такого диалога направлены предложения, содержащиеся в "12 шагах", которые оформлены в приемлемые для всех соавторов заявления компромиссные дипломатические формулировки. Именно в этом контексте следует понимать предложение о привлечении РФ к восстановлению Донбасса", – сказал собеседник.

В "12 шагах" предлагается создать мотивацию для начала выполнения Россией первых пунктов Минских договоренностей

По его словам, согласно плану, санкции против РФ будут отменены только после полного выполнения Минских договоренностей.

"Я понимаю, что те, кто яростно критикует "12 шагов", рассчитывают на капитуляцию России на Донбассе и хотят от Москвы выплаты репараций и контрибуций. Но это пустые фантазии, в то время когда уже шесть лет мы не можем остановить военные действия. А вот если через диалог удастся привлечь РФ к восстановлению Донбасса, это будет справедливым. Ведь, безусловно, Россия причастна к нанесению ущерба Донецкой и Луганской областям. Вовлечение РФ также снизит риски дальнейшей эскалации военного противостояния на Донбассе. "12 шагов" предполагают также начать диалог с РФ о возможном частичном снятии санкций, связанных с Донбассом, в зависимости от степени прогресса по выполнению Минских договоренностей. На сегодня официальная позиция Украины, ЕС и США по этому вопросу: санкции будут отменены только после полного выполнения Минских договоренностей. Но шесть лет такой подход не работает. Не выполнены даже первые пункты договоренностей, которые предусматривают прекращения огня на Донбассе. По нашей оценке, сейчас появилось окно возможностей, когда Россия может быть заинтересована в этом. В то же время продление санкций на уровне Евросоюза дается каждый год все сложнее – есть страны, которые могут в будущем не поддержать консенсус. То есть существует реальная угроза отмены всех санкций, без учета интересов Украины", – заявил Чалый.

Он отметил, что большинство пунктов этого плана соответствуют или очень близки официальной позиции Украины.

"Поэтому в "12 шагах" предлагается создать мотивацию для начала выполнения Россией первых пунктов Минских договоренностей, в первую очередь связанных с прекращением огня на линии соприкосновения для достижения на Донбассе устойчивого и долговременного перемирия. Да, таким образом РФ может добиться частичного снятия санкций. Но если наше предложение будет реализовано, Украине больше не придется опасаться того, что ЕС в один момент может отказаться от продления санкций из-за позиции одного из своих членов. При этом наш подход гарантирует, что все санкции окончательно будут сняты только после выполнения всего пакета Минских договоренностей. МИД Украины на "12 шагов", к сожалению, отреагировал трусливо. Такое впечатление, что наши дипломаты испугались реакции на "12 шагов" представителей "партии войны", которые вопрос о прекращения огня на Донбассе делают заложником своей политической борьбы с командой президента. При этом принципиально важно, что большинство из "12 шагов" соответствуют или очень близки официальной позиции Украины. Они практически повторяют ряд решений, принятых на последнем заседании "Нормандской четверки" в Париже", – подчеркнул собеседник.

У коллективного Запада сейчас нет другой альтернативы, чем начать трудный реальный диалог с РФ



По его мнению, план "12 шагов" некорректно сравнивать с Мюнхенским сговором.

"К сожалению, значительная часть экспертного сообщества Украины крайне политизирована и не способна толерантно воспринимать здравые идеи своих коллег. А ведь среди 45 соавторов "12 шагов" – бывшие министры иностранных дел, министры обороны, руководители служб разведки, ведущие мировые эксперты в области международной безопасности. Многие из них внесли значительный вклад в продвижение национальных интересов Украины на международной арене, в том числе в противостояние российской агрессии. При этом хочу подчеркнуть, что практически все соавторы "12 шагов" четко осознают, что Россия – страна-агрессор, что Крым и Донбасс – это часть территории Украины. Но дипломатический консенсус/компромисс при разработке заявления был возможен только через недосказанность. Тем же из критиков, кто пытается сравнить "12 шагов" с Мюнхенским сговором, хотел бы напомнить, что в действительности Мюнхенский сговор состоял в том, что Чехословакию не пригласили на переговоры, когда решалась ее судьба. Ей только продиктовали приговор. В случае "12 шагов" на дискуссионную площадку Мюнхенской конференции был публично вынесен документ экспертов высокого уровня, который, не претендуя на истину в последней инстанции, давал возможность для диалога и поиска компромиссов в рамках предложенных идей", – сказал Чалый.

Он считает, что украинская внешняя политика нуждается в новых креативных идеях и подходах.

"К сожалению, значительная часть украинского экспертного сообщество либо молчит, либо выбрала пушечный метод огульной критики "12 шагов" по известной формуле советских времен: не читал, но против. В связи с чем я лично благодарен экспертам высокого уровня из Атлантического совета США, которые, как видно, внимательно прочитали "12 шагов", позитивно оценив значительную их часть, резко не согласившись с рядом из идей. Такой подход наших американских коллег заслуживает уважения и не закрывает путь к нашей дальнейшей дискуссии с ними по стратегическим вопросам международной безопасности и месту Украины в новых геополитических реалиях. Сегодня, как никогда, украинская внешняя политика нуждается в новых креативных идеях и подходах, в основе которых должны лежать реальные национальные интересы Украины и реальная стратегическая оценка будущих глобальных геополитических изменений. У коллективного Запада сейчас нет другой альтернативы, чем начать трудный реальный диалог с РФ о перезагрузке системы безопасности на евроатлантическом пространстве, даже при понимании того, что РФ – страна-агрессор и что российская угроза реальна для ряда стран ЕС и НАТО. Это мейнстрим будущего геополитического структурирования мира. И если Украина не впишется в данный тренд, не проявит дипломатическую инициативность и креативность, то тогда реально, что без нас все решат за нас. Так что, по моему мнению, "12 шагов" – это своего рода пробный тест для украинской дипломатии на способность осознавать и управлять новыми геополитическими рисками для Украины в первой половине XXI века", – резюмировал собеседник.

План "12 шагов" появился на сайте Мюнхенской конференции 14 февраля. Среди предложенных авторами мер по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук и экс-советник главы Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Семений.

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план "12 шагов" повторяет тезисы Кремля.

"Европейская правда" написала, что о намерениях Ишингера представить план для прекращения войны на Донбассе официальный Киев и некоторые партнеры Украины знали за несколько дней до встречи в Мюнхене. Они пытались убедить Ишингера остановить публикацию документа.

Глава Мюнхенской конференции 16 февраля выразил удивление резонансом, который вызвала инициатива. "Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений, и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", – сказал Ишингер.

Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта "Миротворец" как соавтор плана "12 шагов".