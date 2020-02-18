Председателя Мюнхенской конференции Ишингера внесли в базу "Миротворца"

Немецкого политика Вольфганга Ишингера сайт "Миротворец" обвинил в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и в участии в пропагандистских мероприятиях РФ. Подпись Ишингера стоит под скандальным планом урегулирования конфликта на Донбассе "12 шагов".

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу сайта "Миротворец" как соавтор плана по урегулированию конфликта на Донбассе под названием "12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".

"Миротворец" называет документ "пророссийским мюнхенским планом капитуляции и разделения Украины".

Ишингеру ставят в вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины и манипулирование общественно значимой информацией.

План "12 шагов" появился на сайте Мюнхенской конференции 14 февраля. Среди предложенных авторами мер по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук и экс-советник главы Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Семений.

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план "12 шагов" повторяет тезисы Кремля.

"Европейская правда" написала, что о намерениях Ишингера представить план для прекращения войны на Донбассе официальный Киев и некоторые партнеры Украины знали за несколько дней до встречи в Мюнхене. Они пытались убедить Ишингера остановить публикацию документа.

Глава Мюнхенской конференции 16 февраля выразил удивление резонансом, который вызвала инициатива. "Нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений, и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", – сказал Ишингер.

Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. В базу проекта вносят пособников террористов Донбасса, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную Раду инициировать закрытие "Миротворца" из-за размещения на нем персональных данных людей и тем самым создания угрозы их безопасности.