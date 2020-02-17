Ишингер о плане "12 шагов": Не надо воспринимать это так ужасно серьезно

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказал мнение, что нет причины критиковать инициированный им план урегулирования конфликта на Донбассе и подчеркнул, что Европа должна усиливать диалог с РФ.

Ишингер: Надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения Фото: ЕРА

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил удивление, почему план урегулирования конфликта на Донбассе под названием "12 шагов" вызвал резонанс. Об этом говорится в сюжете ТСН от 16 февраля.

"Да, я лично подписал этот документ, так же, как это сделал и [сопредседатель Европейского совета по международным отношениям] Карл Бильд. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений, и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", – сказал Ишингер.

Он также заявил, что Европа не должна отдаляться от РФ, а напротив, усиливать с ней диалог.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук и экс-советник главы Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Семений.

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план "12 шагов" повторяет тезисы Кремля.

"Европейская правда" написала, что о намерениях Ишингера представить план для прекращения войны на Донбассе официальный Киев и некоторые партнеры Украины знали за несколько дней до встречи в Мюнхене. Они пытались убедить Ишингера остановить публикацию документа.