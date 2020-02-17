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Украинские дипломаты знали о плане "12 шагов" и пытались остановить его публикацию – СМИ

О намерениях председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера представить план для прекращения войны на Донбассе официальный Киев и некоторые партнеры Украины знали за несколько дней до встречи в Мюнхене. Они пытались убедить Ишингера остановить публикацию документа, пишет "Европейская правда".

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"План Ишингера" представили на Мюнхенской конференции по безопасности
"План Ишингера" представили на Мюнхенской конференции по безопасности
Фото: Munich Security Conference / Twitte

Документ под названием "12 шагов", предлагающий план урегулирования конфликта на Донбассе, который был предложен на Мюнхенской международной конференции и вызвал критику со стороны Украины и ее международных партнеров, лоббировал председатель конференции Вольфганг Ишингер. Об этом говорится в статье "Европейской правды" "За кулисами "мюнхенского сговора": кто готовил и кто останавливал антиукраинской план".

Автор статьи журналист Сергей Сидоренко напомнил, что документ то исчезал, то снова появлялся на сайте. По его словам, причиной этого была попытка скрыть план к приезду в Мюнхен украинской делегации.

"Скандальный документ был обнародован 14 февраля, незадолго до начала конференции. План, напечатанный с логотипом МКБ, также распространяли среди участников конференции в бумажном виде, его разложили на столах в гостинице, где проходило собрание. Ближе к концу дня все неожиданно изменилось. План исчез с сайта МКБ, его немедленно убрали со столов в гостинице. Председатель конференции и вдохновитель плана Вольфганг Ишингер объяснял украинским чиновникам, которые к нему обращались, что его публикация под логотипом Мюнхенской конференции была, мол, ошибкой. Хотя от своей подписи под одиозной инициативой он не отказывался и тогда, но объяснял, что это его частная позиция. Но вечером 15 февраля документ вновь оказался на сайте, по старому адресу – словно и не исчезал оттуда... Причина этого была простой и циничной: антиукраинской план скрыли перед прилетом украинской делегации, чтобы уменьшить возмущение и критику со стороны официального Киева. А как только большинство украинских топов, включая президента Зеленским, уехали из Мюнхена, его восстановили, словно ничего не произошло", – говорится в материале.

"План Ишингера" критиковали многие западные организаций, занимающиеся Украиной, однако громче всех – американцы, напоминает издание. 

"Европейская правда" имеет все основания утверждать: так же четким является неприятие этого плана действующей властью Украины. И речь идет не только о Министерстве иностранных дел, хотя их стоит поблагодарить отдельно. Не только из-за заявления о том, что план противоречит позиции Украины. Источники ЕП свидетельствуют также о том, что украинские дипломаты принимали активное участие в диалоге с Ишингером, но ни им, ни даже американцам так и не удалось достичь цели", – пишет автор статьи.

По его словам, о намерениях Ишингера представить этот план и официальный Киев, и некоторые партнеры Украины знали за несколько дней до встречи в Мюнхене. Они пытались убедить Ишингера остановить публикацию документа.

"Но, похоже, мотивация руководителя Мюнхенской конференции просто не предполагала того, что он прислушивается к аргументам", – подчеркнул Сидоренко.

Он напомнил, что "12 шагов" не является обязательным к исполнению официальным документом, однако недооценивать его нельзя.

"Напористость Ишингера, а также то, что ему удалось убедить подписаться под документом многих европейских экс-чиновников, свидетельствуют, что этот нарратив закрепился в Европе. И его еще будут продвигать не без помощи "братских" россиян. И к этому надо быть готовыми", – пишет издание.

Автор статьи обратил внимание, что подписавший документ украинец Александр Семений, который в первой версии документа был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, в обновленной версии перестал им быть. 

"Источники "Европейской правды" настаивают, что Семений действительно работал советником секретаря СНБО (пришел в Совбез с Александром Данилюком), но его освободили еще до этого скандала. Итак, в первой версии плана он ложно указал свое место работы. Это было одним из козырей Киева, который выступал против данного плана и требовал от Ишингера "убить" его", – резюмировал Сидоренко.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук и Семений. 

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план "12 шагов" повторяет тезисы Кремля.

О несогласии с планом "12 шагов" сообщили и в Министерстве иностранных дел Украины.

Документ был удален с сайта вечером того же дня. 15 февраля его вернули на сайт.

Теги: Россия, США, Украина, Вольфганг Ишингер, Мюнхенская конференция по безопасности
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