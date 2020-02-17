"Не ищите зловещего умысла". Российскому автору "12 шагов" не понравилась реакция Порошенко

В партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко назвали план урегулирования конфликта на Донбассе, предложенный на Мюнхенской конференции по безопасности, мюнхенским сговором. Один из авторов плана россиянин Андрей Кортунов считает такую оценку неверной.

Кортунов (на фото) заявил, что "авторы документа исходили из того, что возможно сегодня" Фото: EPA

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), один из авторов скандального плана о 12 шагах для урегулировании конфликта на Донбассе Андрей Кортунов заявил, что в документе не стоит искать "зловещих политических умыслов". Об этом он заявил 16 февраля в комментарии "Німецькій хвилі" на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Понятно, что этот документ нравится не всем, но, мне кажется, неверно видеть в нем какие-то зловещие политические умыслы, как это определили в [партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра] Порошенко – как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика – это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня", – утверждает он.

По словам Кортунова, инициаторами документа были РСМД, европейский аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative.

План "12 шагов" был опубликован на сайте Мюнхенской конференции в день ее открытия, 14 февраля.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

С критикой плана выступили президент Украины Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел Украины.

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план "12 шагов" повторяет тезисы Кремля.

Документ был удален с сайта вечером того же дня. Однако к вечеру 15 февраля план был снова доступен на официальном сайте Мюнхенской конференции.