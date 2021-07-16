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Американский сенатор Дурбин на встрече с Яценюком заявил, что США будут непоколебимым союзником украинского народа

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Сенатор Дурбин отметил неизменность двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США
Сенатор Дурбин отметил неизменность двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США
Фото: depositphotos.com

США будут непоколебимым союзником украинского народа. Об этом во время встречи с экс-премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Вашингтоне заявил сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Дик Дурбин, сообщает 13 июля сайт американского сенатора.

"Бывший премьер-министр Арсений Яценюк – неутомимый голос за будущее своей страны", – сказал сенатор, комментируя встречу с экс-главой Кабмина Украины.

Дурбин отметил неизменность двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США.

"Во времена, когда Украина сталкивается с постоянной российской агрессией, США будут непоколебимым союзником украинского народа и его усилий по построению демократического и безопасного государства", – подчеркнул сенатор.

Собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран. В ходе разговора, в частности, поднимались вопросы агрессии РФ против Украины, оказания помощи со стороны США в области безопасности, а также строительства газопровода "Северный поток – 2".

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня сказал, что Штаты предоставили Украине военную помощь на $275 млн и пообещали выделить еще $100 млн, если Россия продолжит угрожать и наращивать войска вдоль границы с Украиной.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

По данным американского посольства в Киеве, с 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.

В интервью LIGA.net, опубликованном 1 июля 2021 года, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за семь лет военная помощь Украине со стороны США составила около $2,5 млрд.

2 июля американское посольство в Киеве сообщило, что комитет Конгресса США одобрил законопроект о выделении $481,5 млн помощи Украине в 2022 году.

Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, Украина, Вашингтон, агрессия, война на Донбассе, сенатор, сотрудничество
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