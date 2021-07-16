Американский сенатор Дурбин на встрече с Яценюком заявил, что США будут непоколебимым союзником украинского народа

"Бывший премьер-министр Арсений Яценюк – неутомимый голос за будущее своей страны", – сказал сенатор, комментируя встречу с экс-главой Кабмина Украины.

Дурбин отметил неизменность двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США.

"Во времена, когда Украина сталкивается с постоянной российской агрессией, США будут непоколебимым союзником украинского народа и его усилий по построению демократического и безопасного государства", – подчеркнул сенатор.

Собеседники обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран. В ходе разговора, в частности, поднимались вопросы агрессии РФ против Украины, оказания помощи со стороны США в области безопасности, а также строительства газопровода "Северный поток – 2".