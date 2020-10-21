Анатолий Гунько: Самое страшное, что у нас есть, – госорганы, работающие для галочки

В интервью изданию "ГОРДОН" правозащитник, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" по 208-му избирательному округу Анатолий Гунько заявил, что самое страшное, что есть в Украине, – это госорганы, работающие "для галочки".

"В этом году были бесснежная зима и сухое лето. Реки пересохли, грунтовые воды иссякли. В Менском, Куликовском, Ичнянском, Талалаевском районах [Черниговской области] скот напоить негде. Раньше был водопой, а сегодня он высох. В Куликовском районе пришлось делать две скважины. Для людей ситуация не лучше. В селе человек не может сделать скважину глубже 30 метров. Но на этом уровне вода загрязнена и не соответствует нормам питьевой", – отметил Гунько.

По его словам, вода в ряде школ не соответствует установленным нормативам.

"В прошлом году в трех сельских школах я организовал проверку воды. Туда пришлось ставить очистительные системы. Вы не поверите, но даже в крупных поселках, где действуют большие скважины, вода в школах не соответствует нормативам. Я с удивлением спрашивал директоров, как же они получают документы у санстанции. Оказывается, для санстанции в документах написано, что дети пьют бутилированную воду. Это самое страшное, что у нас есть, – госорганы, работающие для галочки", – подчеркнул Гунько.

Анатолий Гунько: Такого кошмара, как сейчас, в селах никогда не было. Читайте полную версию интервью

Партия "Слуга народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области выдвинула кандидатом правозащитника Анатолия Гунько. На съезде партии он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев.