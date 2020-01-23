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Антитеррористическая полиция Великобритании исключит трезубец из пособия по борьбе с экстремизмом

После встречи с представителями министерства иностранных дел Великобритании и посольства Украины в антитеррористической полиции Британии решили убрать украинский трезубец из пособия, подготовленного для учителей и медицинского персонала.

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Ст. 20 Конституции Украины определяет трезубец главным элементом большого государственного герба Украины
Ст. 20 Конституции Украины определяет трезубец главным элементом большого государственного герба Украины
Фото: Срібний тризуб / Facebook

Антитеррористическая полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла украинский трезубец в пособие по борьбе к экстремизмом. Там отметили, что удалят национальный символ Украины из учебного документа.

"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, мы не хотели никого обидеть. Мы встретились с представителями министерства иностранных дел Великобритании и посольства Украины и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", – говорится в сообщении на сайте полиции.

Ст. 20 Конституции Украины определяет трезубец главным элементом большого государственного герба Украины.

Украинский трезубец был изображен в числе экстремистских татуировок в пособии, подготовленном антитеррористической полицией Великобритании для учителей и медицинского персонала. Посольство Украины в Лондоне 19 января выразило протест, потребовав изъять изображение малого герба Украины из пособия и принести официальные извинения. В МИД Украины заявили 20 января, что "любая привязка государственного герба Украины к экстремизму оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами".

В британской полиции заявляли, что не все группы, которые фигурируют в пособии, обозначены как экстремистские.

В сообщении спикера британского правительства были выражены сожаления "в связи с тем, что было нанесено оскорбление из-за появления украинского трезубца в наглядном пособии британской полиции". "В этом документе четко указано, что многие символы, приведенные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом", – подчеркнули в Лондоне.

После этого украинское посольство заявило, что представители Великобритании не дали "четкого ответа на простой вопрос, будет ли удален трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, из руководства по противодействию экстремизму".

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис выразил сожаление по поводу оскорбления украинцев из-за появления трезубца в британском пособии по борьбе с экстремизмом и заявил, что праворадикалы злоупотребляют национальной символикой Украины.

Теги: Украина, Великобритания, терроризм, полиция, экстремизм, трезубец, посольство Украины
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