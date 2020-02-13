Апелляционный суд оставил Павловского под арестом

Киевский апелляционный суд оставил без изменений постановление о содержании под стражей фигуранта дела об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. Он находится под арестом с 21 января.

Павловского арестовали в январе после серии обысков и спецоперации в Херсоне Фото: Ґрати / Facebook

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда города Киева, которым фигуранту дела об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, Павловский создал преступную организацию, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, устраивала массовые беспорядки. В подозрении говорится о двух эпизодах: поджог автомобиля активистов в апреле 2018 года и массовые беспорядки у здания Олешковского районного совета Херсонской области в мае 2018 года.

Также Павловский является фигурантом уголовного производства о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Его взяли под арест 21 января.

В Офисе прокурора сообщили, что обвинительный акт в отношении Павловского находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Шестым арестованным был Павловский. Обвинение считает, что он знал обо всех деталях преступления.

В июле 2019 года срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским, обвинительный акт направили в суд с договором о признании виновности.

20 января 2020 года в Херсонской области правоохранители провели спецоперацию, целью которой, по информации Офиса генпрокурора, было прекратить деятельность преступной организации, которая запугивала жителей и совершала насилие и поджоги чужого имущества. Правоохранители провели 35 обысков, девяти лицам, включая Павловского, сообщили о подозрении.

Подозреваемым в этом деле также является Сергей Торбин, отбывающий заключение как организатор группы, убившей Гандзюк.