Арахамия: Иванисов меня обманул. Мы сейчас вообще не общаемся

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что бывший член этой фракции Роман Иванисов убеждал его, что история с судимостью за изнасилование – фейковая.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью изданию "Страна", которое вышло 12 февраля, заявил, что бывший член этой фракции Роман Иванисов обманул его по поводу судимости за изнасилование.

"Когда я ему позвонил, он меня убеждал, что это фейк. Он мне говорил, что этого не может быть, что его заказали враги", – сказал Арахамия.

По его словам, он поверил Иванисову, но дал задание партийной "службе безопасности" проверить его.

"По реестрам он везде оказался чист. Тогда я подумал, что это же наш коллега, "свой парень", и вдруг на него полилась такая грязь. Поэтому у меня были основания предполагать, что его версия правдива. Я выступил с этой версией на публику. А потом [бывший замглавы Администрации Президента] Андрей Портнов опубликовал приговор суда", – рассказал нардеп.

Арахамия отметил, что после этого Иванисов ему не звонил.

"Он меня подвел. Перед этим я ему говорил: "Давай, как с доктором, между мной и тобой – врачебная тайна. Расскажи мне правду – было такое или нет. Чтобы я понимал, с какой позицией мы выходим". Я подставился из-за него, а он меня обманул. Мы сейчас вообще не общаемся", – сказал глава фракции.

Иванисов победил на выборах в Верховную Раду в 2019 году в округе №153 в Ровенской области, является членом комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

19 ноября 2019 года в СМИ появилась информация, что Иванисов был осужден за изнасилование. Нардеп обнародовал справку об отсутствии судимости, в которой написано: "Неснятой или непогашенной судимости не имеет". Порядок снятия и погашения судимости предусмотрен статьями 89 и 90 Уголовного кодекса Украины.

20 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Иванисов был осужден за изнасилование, но его судимость погашена. Позже в Генпрокуратуре сообщили, что эта информация не подтверждена, проверка продолжается. 21 ноября бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов обнародовал копию приговора народному депутату. Иванисов был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 17, ч. 3 ст 117 Уголовного кодекса Украины 1960 года (покушение на изнасилование, совершенное группой лиц); ч. 2 ст. 118 УК Украины 1960 года (удовлетворение половой страсти неестественным образом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).

Арахамия заявлял, что политсила направила официальные запросы в правоохранительные органы по поводу вероятной судимости Иванисова. Он говорил, что во фракции окажут "психологическое давление" на Иванисова, чтобы он сложил депутатский мандат, если информация о преступлении подтвердится.

2 декабря нардепа исключили из фракции.

15 января 2020 года Иванисов вышел на работу. Арахамия сказал, что юридического механизма для принуждения нардепа к сложению мандата нет.