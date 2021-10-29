Арестович заявил, что имеет плохую привычку – "ляпать лишнее"

Арестович: Владимир Владимирович, вам не надоела вся эта история? Фото: Алексей Арестович / Facebook

На вопрос, жалеет ли он о своих заявлениях, "даже если они вызывают скандал", Арестович сказал, что никогда не жалеет. Однако на вопрос о том, какая у него плохая привычка, он ответил: "Ляпать лишнее".

В ходе блиц-интервью он также сообщил, что в театр возвращаться не планирует, из партнеров Украины больше всех доверяет Турции, а между президентами США и Турции Джо Байденом и Реджепом Эрдоганом выбирает Эрдогана.

На реплику, какой вопрос он задал бы президенту РФ Владимиру Путину, Арестович ответил: "Владимир Владимирович, вам не надоела вся эта история? Вы же причиняете наибольшее количество бед не украинскому, а российскому народу".

Ведущая отметила, что за выделенную на блиц минуту Арестович успел ответить на все вопросы.