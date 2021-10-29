Арестович заявил, что имеет плохую привычку – "ляпать лишнее"

На вопрос, жалеет ли он о своих заявлениях, "даже если они вызывают скандал", Арестович сказал, что никогда не жалеет. Однако на вопрос о том, какая у него плохая привычка, он ответил: "Ляпать лишнее".
В ходе блиц-интервью он также сообщил, что в театр возвращаться не планирует, из партнеров Украины больше всех доверяет Турции, а между президентами США и Турции Джо Байденом и Реджепом Эрдоганом выбирает Эрдогана.
На реплику, какой вопрос он задал бы президенту РФ Владимиру Путину, Арестович ответил: "Владимир Владимирович, вам не надоела вся эта история? Вы же причиняете наибольшее количество бед не украинскому, а российскому народу".
Ведущая отметила, что за выделенную на блиц минуту Арестович успел ответить на все вопросы.
С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 186 тыс. подписчиков. В 2017 году он признался, что публиковал ложную информацию о ситуации в Украине.
В октябре прошлого года Арестовича назначили советником по информационной политике в ТКГ. Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава ОП Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Назначение Арестовича спикером ТКГ в Минске и внештатным советником Ермака вызвало резкую негативную реакцию как журналистского сообщества, так и гражданского общества. Причина – неоднозначная репутация, скандалы, связанные с Арестовичем.
"ГОРДОН" исследовал хронологию изменений взглядов Арестовича в материале "Долбо...бы" – избиратели Зе, "не вражеские" каналы Медведчука, конференция с Дугиным. Что известно об Арестовиче".