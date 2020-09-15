Аваков призвал хасидов "не провоцировать ситуацию" на границе с Украиной

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что хасиды-паломники, направляющиеся в Умань Черкасской области, должны уважать украинский закон.

Каждую осень в Умань для празднования Нового года прибывают хасиды со всего мира Фото: EPA

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с представителями хасидской общины относительно ситуации с паломничеством в Умани Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Ежегодно город [Умань] принимал от 20 до 50 тыс. паломников-хасидов со всего мира. Мы с глубоким уважением относимся к национальным и религиозным традициям. Однако мировая пандемия COVID-19 диктует нам другие правила, где безопасность и здоровье граждан превыше всего. Мы призываем паломников уважать украинский закон и не провоцировать ситуацию на границе нашего государства", – отметил Аваков.

На границе Украины и Беларуси в Черниговской области в пункте пропуска "Новые Яриловичи", через который сотни хасидов пытаются попасть на украинскую территорию на празднование Нового года по еврейскому календарю, с 14 сентября временно ограничили движение транспорта и граждан.

На место событий приезжал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Он встретился с иностранцами и продемонстрировал им постановление Кабинета Министров об ограничении въезда.

"Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы. Также глава ведомства подчеркнул недопустимость нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы", – сказано в пресс-релизе Госпогранслужбы.

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме.

15 сентября в Госпогранслужбе заявили, что ожидают прибытия к границам Украины еще 4 тыс. хасидов.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять хасидов на выезд в Украину, сообщила пресс-служба МИД Украины.