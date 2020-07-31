"Бимбить бимбами!" Фотожабы на фрагмент выступления Зеленского о создании нового самолета ко Дню Независимости
Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб на фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского 29 июля на церемонии открытия нового корпуса больницы "Охматдет". "Ко Дню Независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные. Самолеты летят, будем всех бомбить!" – заявил он. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.
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