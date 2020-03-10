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Богдан задекларировал 10 земельных участков, 16 квартир, две Tesla, $1,4 млн и 12 млн грн

Электронная декларация, поданная Андреем Богданом перед увольнением с должности главы Офиса президента Украины, 6 марта была опубликована в Едином государственном реестре е-деклараций.

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Богдан был уволен 11 февраля
Богдан был уволен 11 февраля
Фото: president.gov.ua

В собственности экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана находится более 10 земельных участков, почти 20 квартир и пять автомобилей. Об этом свидетельствует декларация, поданная им перед увольнением с должности главы ОП. 6 марта е-декларация Богдана была опубликована на сайте Единого госреестра.

В декларации указаны данные о Богдане, а также о четверых его дочерях: Виктории, Анастасии, Екатерине и Софии.

В собственности у Богдана, говорится в документе, находятся 11 земельных участков в Киеве, Киевской и Львовской областях, дом площадью 560 м² в Козине Киевской области, а также пять квартир в Киеве (двумя из них владеют дочери) и одна – в Словакии. Кроме того, у Богдана – 10 квартир в недостроенных домах в столице.

Также Богдан задекларировал пять автомобилей: две Tesla (Model S 2015 года выпуска и Model X 2016 года выпуска стоимостью 683 тыс. и 750 тыс. соответственно) и три Mercedes Benz (GL 500, Vito и GLS 350 стоимостью 250 тыс., 440 тыс. и 2,89 млн соответственно).

Экс-глава ОП задекларировал три пары часов (Breitling SA и Ulysse Nardin), но не указал их стоимость.

На банковских счетах у Богдана около 12,9 млн грн, почти €350 тыс., около $677 тыс., а также $721,6 тыс. и €238,4 тыс. наличными. На счетах Софии и Екатерины Богдан – по €35 тыс., у Анастасии Богдан – €45 тыс., у Виктории Богдан – €49 тыс. (деньги дочерей Богдана размещены в словацком Tatra Bank AS).

На должности главы ОП Богдан получил 63 130 грн. Еще 20 тыс. грн он заработал на сдаче имущества в аренду (какого именно, не указано).

Богдан возглавлял администрацию Владимира Зеленского (позже АП была переименована в Офис президента) с мая 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. В марте президент говорил, что увольнение связано с "человеческими отношениями".

2 марта Андрей Богдан заявил, что возвращается к адвокатской практике.

Теги: Украина, декларация, Андрей Богдан, Офис президента Украины
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