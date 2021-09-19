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ПОЛИТИКА

Борислав Береза: Цель законопроекта об олигархах – установить контроль над СМИ

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Борислав Береза: Именно СМИ являются угрозой для власти, потому что СМИ фактически могут откровенно предоставлять площадки тем, кто говорит о власти правду и критикует ее
Борислав Береза: Именно СМИ являются угрозой для власти, потому что СМИ фактически могут откровенно предоставлять площадки тем, кто говорит о власти правду и критикует ее
Фото: Borislav Bereza / Facebook

Законопроект об олигархах призван взять под контроль средства массовой информации и не допустить критики власти в СМИ, заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший народный депутат Борислав Береза.

"Не война [с олигархами] их цель, а взятие под контроль всех финансовых потоков и фактически перераспределение имущества. И СМИ, главное – это СМИ. Ведь именно СМИ являются угрозой для власти, потому что СМИ фактически могут откровенно предоставлять площадки тем, кто говорит о власти правду и критикует ее. И власть этого боится", – заявил политик.

Он добавил, что международные эксперты раскритиковали законопроект, и отметил, что он создает угрозу свободы слова в Украине. 

"Если даже международные эксперты говорят об угрозе свободы слова, для демократии в Украине, мы должны на это обращать внимание. Я позвонил, используя свои старые знакомства, своим товарищам в Парламентской ассамблее и Венецианской комиссии и спросил об их отношении к тому закону. Они говорят, что это дискриминация", – заявил Береза.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля этого года. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: Верховная Рада, СМИ, бизнес, Венецианская комиссия, Европейская комиссия, Борислав Береза, свобода слова, законодательство, законопроект, олигархи, власть
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