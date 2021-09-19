Борислав Береза: Цель законопроекта об олигархах – установить контроль над СМИ

Борислав Береза: Именно СМИ являются угрозой для власти, потому что СМИ фактически могут откровенно предоставлять площадки тем, кто говорит о власти правду и критикует ее Фото: Borislav Bereza / Facebook

"Не война [с олигархами] их цель, а взятие под контроль всех финансовых потоков и фактически перераспределение имущества. И СМИ, главное – это СМИ. Ведь именно СМИ являются угрозой для власти, потому что СМИ фактически могут откровенно предоставлять площадки тем, кто говорит о власти правду и критикует ее. И власть этого боится", – заявил политик.

Он добавил, что международные эксперты раскритиковали законопроект, и отметил, что он создает угрозу свободы слова в Украине.

"Если даже международные эксперты говорят об угрозе свободы слова, для демократии в Украине, мы должны на это обращать внимание. Я позвонил, используя свои старые знакомства, своим товарищам в Парламентской ассамблее и Венецианской комиссии и спросил об их отношении к тому закону. Они говорят, что это дискриминация", – заявил Береза.