Борислав Береза предложил уволить Лещенко из набсовета "Укрзалізниці"

Огромные зарплаты в наблюдательном совете "Укрзалізниці" контрастируют с реальной эффективностью этого органа, а бывшего журналиста и народного депутата Сергея Лещенко надо в этом органе заменить "на кого-то более профессионального", заявил экс-нардеп Борислав Береза.

Борислав Береза: Еще 10% сверху своей зарплаты Сергей Лещенко получает как глава комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции Фото: radiosvoboda.org

Экс-заместитель главы комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, бывший нардеп Борислав Береза раскритиковал бездеятельность членов наблюдательного совета "Укрзалізниці". О своей позиции он заявил в эфире авторской программы "Под личный контроль".

"Чтобы реформы удались, антикоррупционные органы должны наконец проснуться и рыть землю яростно и безжалостно, хватая коррупционеров за руки. Да и посмешище в лице главного железнодорожного "антикоррупционера" Лещенко стоит заменить на кого-то более профессионального, как и остальных сомнительных персонажей в наблюдательном совете УЗ", – заявил Береза.

По его мнению, огромные зарплаты в набсовете контрастируют с реальной эффективностью этого органа.

"Зарплаты руководства и членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", их полномочия и функции – отдельная больная тема. Ее можно описать тремя словами: дорого, бессмысленно, вредно для бюджета, – сказал политик. – И как вишенка на торте – еще 10% сверху своей зарплаты Сергей Лещенко получает как глава комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, образованного при наблюдательном совете УЗ. Он еще и Андерса Ослунда туда взял! Достойная пара! Скажите: может кто слышал, как Лещенко озвучил хотя бы одно обвинение кому-то в "Укрзалізниці"? Раскрыл хоть малейшую схему, чтобы оправдать свое рыхлое пребывание на этом посту?! Он лишь беспомощно пишет посты и видеообращения в соцсетях".

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство, связанное с коррупцией в сфере деятельности "Укрзалізниці" и других государственных транспортных предприятий, сообщал "Обозреватель" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос интернет-издания.

5 мая Госаудитслужба сообщила на своем сайте, что с начала 2018-го по 30 сентября 2019 года в "Укрзалізниці" выявили нарушения на сумму 11,8 млрд грн.

В сентябре 2020 года во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях "Укрзалізниці" и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 млн грн, на которые судом наложен арест, сообщала пресс-служба СБУ.