"Ценник сильно упал". Арахамия заявил, что олигархи больше не влияют на работу Верховной Рады

Он считает, что влияние олигархов "не то что уменьшилось, его просто нет", так как бизнес понимает, что участие в политике для них – "токсичная история".

Арахамия согласился с утверждением, что депутаты не получают "зарплат в конвертах". По его словам, "депутатский ценник сейчас сильно упал", и на нардепов пытались влиять "мелкие олигархи".

Он привел пример одной из недавних таких попыток, не называя фамилию бизнесмена. Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что для того бизнесмена "все закончилось плачевно" и "отбило надолго" желание на кого-то влиять и кому-то платить.

Арахамия выразил надежду, что тот передаст свой опыт другим бизнесменам.