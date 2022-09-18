"Ценник сильно упал". Арахамия заявил, что олигархи больше не влияют на работу Верховной Рады

Он считает, что влияние олигархов "не то что уменьшилось, его просто нет", так как бизнес понимает, что участие в политике для них – "токсичная история".
Арахамия согласился с утверждением, что депутаты не получают "зарплат в конвертах". По его словам, "депутатский ценник сейчас сильно упал", и на нардепов пытались влиять "мелкие олигархи".
Он привел пример одной из недавних таких попыток, не называя фамилию бизнесмена. Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что для того бизнесмена "все закончилось плачевно" и "отбило надолго" желание на кого-то влиять и кому-то платить.
Арахамия выразил надежду, что тот передаст свой опыт другим бизнесменам.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд, поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
21 июля 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что 86 граждан Украины отвечают как минимум одному из четырех критериев олигарха.