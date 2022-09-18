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ПОЛИТИКА

"Ценник сильно упал". Арахамия заявил, что олигархи больше не влияют на работу Верховной Рады

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Арахамия: Попытки повлиять на депутатов предпринимали мелкие олигархи
Арахамия: Попытки повлиять на депутатов предпринимали мелкие олигархи
Фото: Слуга Народу / Facebook

Роль крупных бизнесменов в работе Верховной Рады стала "нулевой". Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил Forbes в интервью, которое было опубликовано 16 сентября.

Он считает, что влияние олигархов "не то что уменьшилось, его просто нет", так как бизнес понимает, что участие в политике для них – "токсичная история".

Арахамия согласился с утверждением, что депутаты не получают "зарплат в конвертах". По его словам, "депутатский ценник сейчас сильно упал", и на нардепов пытались влиять "мелкие олигархи".

Он привел пример одной из недавних таких попыток, не называя фамилию бизнесмена. Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что для того бизнесмена "все закончилось плачевно" и "отбило надолго" желание на кого-то влиять и кому-то платить.

Арахамия выразил надежду, что тот передаст свой опыт другим бизнесменам.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд, поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

21 июля 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что 86 граждан Украины отвечают как минимум одному из четырех критериев олигарха.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, зарплата, бизнес, депутаты, народные депутаты, олигархи, Давид Арахамия, бизнесмен
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