ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Чернышов планирует завершить реформу ГАСИ сменой вывески – эксперт

В процессе реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции при участии министра общин и территорий Алексея Чернышова сама идея была перевернута с ног на голову, заявил экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Гаврилечко заявил, что "тандем" министра Чернышова (на фото) и народного депутата Елены Шуляк наконец-то раскрыл все карты, представив общественности свой план реформы
Гаврилечко заявил, что "тандем" министра Чернышова (на фото) и народного депутата Елены Шуляк наконец-то раскрыл все карты, представив общественности свой план реформы
Фото: mind.ua

Президентская концепция реформирования градостроительной отрасли, которая должна была реализовываться с марта по декабрь, трещит по швам, пишет в своем блоге на сайте "Комментарии" экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

"Как я и опасался, в процессе реформирования сам идея реформирования была перевернута с ног на голову. Взявший на себя всю ответственность за реформу градостроительства своеобразный "тандем" министра общин и территорий Алексея Чернышова и народного депутата [от "Слуги народа"] Елены Шуляк наконец-то раскрыл все карты, представив общественности свой план реформы. Сама презентация "концепта" реформы сначала произошла во время круглого стола, организованного Конфедерацией строителей Украины во главе со Львом Парцхаладзе совместно с Офисом простых решений и результатов (ОПРР) Михаила Саакашвили. Правда, ОПРР играл во всем этом представлении "роль второго плана", а вот на первом был заместитель Алексея Чернышова – Василий Лозинский, который и озвучил имеющийся план", – написал Гаврилечко.

По его словам, на следующий день Чернышов лично представил свой план реформы на заседании Кабмина.

"Если вкратце, то Чернышов и Шуляк предлагают следующее. От ликвидации ГАСИ никто не отказывается, и она будет ликвидирована, но не сейчас, а как минимум весной. До этого же времени ГАСИ будет работать "в переходном периоде". В то же время на своем ближайшем заседании Кабмин должен принять постановление об объединении в один орган новосозданных Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства. Новый орган предположительно будет называться Державна архітектурна інспекція містобудування (ДАІМ или, на русском, Государственная архитектурная инспекция градостроительства – ГАИГ). О том, кто и кого будет "даить", немного ниже", – отметил эксперт.

Гаврилечко напомнил, что 16 декабря Кабмин возобновил действие своего постановления №553 и до принятия изменений в закон контрольные функции будут реализовыват органы местного самоуправления и ГАСИ – до ее окончательной ликвидации.

"До марта 2021 года Верховная Рада должна внести изменения в законодательство, которыми устанавливаются новые правила контроля в градостроительстве. И вот тут наступит самое интересное. По задумке авторов, сервисные услуги в строительстве (регистрацию начала строительных работ) будут оказывать органы местного самоуправления и частные нотариусы. Полномочия же контроля за строительством получат: по объектам СС1 – местное самоуправление; по объектам СС2 и большей части объектов СС3 – частные компании или даже частные лица (с правом останавливать строительство); по объектам СС3, где есть особо высокие риски (ТРЦ, мосты, электростанции и т.д.) – новый орган ГАИГ. При этом и за частными контролерами, и за ДАІМ или же ГАИГ, если по-русски, будет установлен "жесткий контроль Минрегиона", – объяснил он.

Таким образом, делает вывод эксперт, Минрегион будет выдавать и забирать лицензии у частных контролирующих организаций и по факту весь контроль в строительстве будет подчинен министерству.

"Если план Чернышова и Шуляк, которая явно аффилирована с крупными застройщиками из КСУ, "выгорит", то весь строительный рынок будут делить Минрегион и крупные застройщики. Даже не сомневаюсь, что частные компании, которые получат права контролировать стройки, будут принадлежать самим же застройщикам, правда и тут у Минрегиона будет "право вето" в виде возможности отобрать лицензию в любой момент. Очевидно, что после этого любой застройщик не из "пула Парцхаладзе/Чернышова" сможет работать только если будет подчиняться правилам, которыми будет "рулить" Минрегион. Ну а вместо ГАСИ будет все та же ГАСИ, но под вывеской ГАИГ", – заявил он.

Гаврилечко отметил, что роль бывшей Госархстроинспекции уже не будет ключевой.

"Впрочем, повторюсь, Чернышов не форсирует события и до момента окончания реформы его планы могут существенно поменяться. Вполне возможно, что новая ГАИГ будет не меньшим монстром, чем сегодняшняя ГАСИ, которой просто поменяют вывеску…" – резюмировал экономический эксперт Фонда общественной безопасности.

Главная функция ГАСИ – государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности, проектной документации, строительных норм, государственных стандартов и правил. Зеленский называл ГАСИ одним из наиболее коррумпированных органов и обещал, что ее ликвидируют.

13 марта 2020 года правительство приняло постановление №218, согласно которому ГАСИ должна быть ликвидирована, а вместо нее должны появиться три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

22 октября Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко от должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова от должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко. 

Васильченко обратился с письмом к президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде, в котором обращал их внимание на незаконность его отстранения и то, какие угрозы это несет реформе градостроения. Такое же обращение сделал и Алексей Башкиров. 

12 ноября Чернышов заявил, что берет на себя ответственность за реформу ГАСИ, сообщала пресс-служба министерства. Портал RegioNews писал, что с того времени вопрос запуска вновь созданных органов, ликвидации ГАСИ и разработки необходимого градостроительного законопроекта не решился.

Теги: строительство, Юрий Гаврилечко, реформа, ГАСИ, Елена Шуляк, Алексей Чернышов, Государственная инспекция градостроительства, Государственная сервисная служба градостроительства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
"Ни фига себе мамуля", "Красотка". Анита Луценко показала, как в 65 лет выглядит ее мама
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
"Химия, варенки". Билык показала архивное фото со своими музыкантами
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
  "Сказка старого мельника" оказалась в топе украинского проката
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
Tarabarova: В этом году слово "корпоратив" можно смело заносить в Красную книгу
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
"Я – ненасытная". Цибульская ищет мужчину для снежных отношений
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
Полякова озвучила главные пункты своего райдера
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
  "Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео
Гордон в TikToK опубликовал продолжение шутки, прозвучавшей в интервью с Ходорковским. Видео
85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию
85-летний Вуди Аллен признался, что из-за пандемии потерял мотивацию
Ротару после российских гастролей выступила на концерте студии "Квартал 95"
Ротару после российских гастролей выступила на концерте студии "Квартал 95"
Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку
Принц Гарри и его жена Меган представили рождественскую открытку
К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК
К Новому году и Рождеству. В Киеве состоятся концерты Dakh Daughters, "Ляпис 98", ТНМК
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена Ярославского показала отдых с мужем на Мальдивах. Фото
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поделилась постельным снимком с супругом
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
Какой будет погода на Новый год. Синоптик Диденко озвучила предварительный прогноз
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
"Второго Гитлера мы не переживем". Победитель шоу "Холостячка" Эллерт впервые ответил на критику в адрес выбора Мишиной
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS