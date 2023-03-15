Член ПАСЕ Зингерис: Толстой встречал меня в лифте и вместе с другими пиратами от Путина говорил: "Ну ты еще веришь в Европу, Эмануэлис?" Я им говорил: "Вы знаете, вас не будет, а Европа останется"

Зингерис назвал его и другого россиянина, Леонида Слуцкого, "демократами" в кавычках.

"Возьмите их Facebook. Посмотрите, что они там писали. И теперь они займутся Европой. Это вы найдете у Петра Толстого. И мы, то есть демократы, должны не путаться у них под ногами. Так это написано. Еще они нападали на [украинского народного депутата] Володю Арьева", – сказал литовский политик.

По его словам, украинский народный депутат Алексей Гончаренко в ПАСЕ "постоянно выступал прямо в лоб Толстому".

"И Толстой встречал меня в лифте... Он большущий, как [беглый экс-президент Украины Виктор] Янукович. И он меня вместе с этим любителем писать конституции для Монако, господином Слуцким, и другими пиратами от [президента РФ Владимира] Путина встречал в лифте и говорил: "Ну ты еще веришь в Европу, Эмануэлис?" Я им говорил: "Вас не будет, а Европа останется". Это был мой ответ", – объяснил Зингерис.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью

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