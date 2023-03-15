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Член ПАСЕ Зингерис: Толстой встречал меня в лифте и вместе с другими пиратами от Путина говорил: "Ну ты еще веришь в Европу, Эмануэлис?" Я им говорил: "Вы знаете, вас не будет, а Европа останется"

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Петр Толстой является главой российской делегации в ПАСЕ
Петр Толстой является главой российской делегации в ПАСЕ
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону депутат литовского Сейма, глава литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис выразил удивление, что в Парламентской ассамблее Совета Европы присутствовал такой человек, как россиянин Петр Толстой.

Зингерис назвал его и другого россиянина, Леонида Слуцкого, "демократами" в кавычках.

"Возьмите их Facebook. Посмотрите, что они там писали. И теперь они займутся Европой. Это вы найдете у Петра Толстого. И мы, то есть демократы, должны не путаться у них под ногами. Так это написано. Еще они нападали на [украинского народного депутата] Володю Арьева", – сказал литовский политик.

По его словам, украинский народный депутат Алексей Гончаренко в ПАСЕ "постоянно выступал прямо в лоб Толстому".

"И Толстой встречал меня в лифте... Он большущий, как [беглый экс-президент Украины Виктор] Янукович. И он меня вместе с этим любителем писать конституции для Монако, господином Слуцким, и другими пиратами от [президента РФ Владимира] Путина встречал в лифте и говорил: "Ну ты еще веришь в Европу, Эмануэлис?" Я им говорил: "Вас не будет, а Европа останется". Это был мой ответ", – объяснил Зингерис.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Петр Толстой является главой российской делегации в ПАСЕ.

В Совете Европы Россия лишилась права голоса в 2014 году из-за аннексии Крыма. В ответ на запрет РФ прекратила выплаты этому органу в июне 2017 года. Российские взносы составляли примерно 9% бюджета Совета Европы.

25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши приостановил членство России в организации – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

16 марта Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства. Также флаг РФ сняли с флагштока перед зданием Совета Европы в Страсбурге.

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании 13 октября приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии России против Украины", в которой в числе прочего рекомендовала признать Россию "террористическим режимом".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, ПАСЕ, Алексей Гончаренко, Петр Толстой, Эмануэлис Зингерис, россияне
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