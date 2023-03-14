Член ПАСЕ Зингерис о событиях в Вильнюсе 1991 года: Норвежцы привезли нам антенну и радиорубку. И Ландсбергис говорил народу: "Мы свободны, не сдавайтесь. Не поддавайтесь возгласам с телевидения, которое они оккупировали"

По словам Зингериса, на момент столкновений он находился с официальным визитом в Исландии как глава комитета по иностранным делам.
"И когда они начали стрельбу и объявили советскую власть... У нас тут была маленькая радиовышка на парламенте. Мы заминировали ведрами бензина крышу. Норвежцы привезли нам антенну и радиорубку. И профессор [Витаутас] Ландсбергис (лидер движения за независимость Литвы, глава государства после обретения независимости от СССР до 1992 года. – "ГОРДОН") говорит народу: "Мы свободны. Не сдавайтесь. Не поддавайтесь возгласам с телевидения, которое они оккупировали. Советской власти нет, потому что мы всегда были свободными". И мы пронесли свободу через советское время", – рассказал он.
Зингерис рассказал, что тогда выступил в парламенте Исландии, и парламент после этого выступления и писем Ландсбергиса сделал заявление против убийств в Вильнюсе. Тогда оставалось шесть месяцев до августовского путча в Москве, напомнил он.
"Исландия сказала: "Мы признаем эту страну, потому что она доказала, что хочет быть свободной". Сказали люди из всех фракций со слезами на глазах после моего выступления. И они подтвердили, что не хитрость, а свобода существует. Нас признали после этого другие страны еще в советское время", – рассказал Зингерис.
Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полный текст интервью
В марте 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. В период с 11 по 13 января 1991 года советские войска провели ряд захватов стратегических объектов в Литве с применением бронетехники. В частности, в ночь с 12 января на 13 января две колонны военных направились к парламенту и телевизионной башни в Вильнюсе, возле которых собралось много людей. В результате столкновений погибли 14 человек, еще около 600 получили ранения.
Прокуратура Литвы возбудила дело по событиям той ночи. В июне 1996 года уголовное дело, по которому обвиняли 48 человек, было передано Вильнюсскому окружному суду. Несколько десятков человек получили приговор.
Действия силовиков тогда осудил ряд стран бывшего СССР, в том числе Украина. Запад, занятый кризисом в Кувейте, ограничился резкими заявлениями в адрес бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан РФ, Беларуси и Украины и приговорил их к лишению свободы на сроки от четырех до 14 лет. Среди осужденных на четыре года – гражданин Украины, ветеран АТО Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. Он был водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе. В сентябре 2021 года Радкевича задержали в Греции по запросу Литвы, он не знал о приговоре. Радкевич до сих пор находится в СИЗО, отметила в Facebook правозащитница Ольга Решетилова, Литва добивается его экстрадиции.
Также суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Коллегия из трех судей заочно осудила Головатова на 12 лет, а Язова – на 10 лет лишения свободы. Язов умер в феврале 2020 года в возрасте 95 лет.