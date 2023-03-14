Член ПАСЕ Зингерис о событиях в Вильнюсе 1991 года: Норвежцы привезли нам антенну и радиорубку. И Ландсбергис говорил народу: "Мы свободны, не сдавайтесь. Не поддавайтесь возгласам с телевидения, которое они оккупировали"

По словам Зингериса, на момент столкновений он находился с официальным визитом в Исландии как глава комитета по иностранным делам.

"И когда они начали стрельбу и объявили советскую власть... У нас тут была маленькая радиовышка на парламенте. Мы заминировали ведрами бензина крышу. Норвежцы привезли нам антенну и радиорубку. И профессор [Витаутас] Ландсбергис (лидер движения за независимость Литвы, глава государства после обретения независимости от СССР до 1992 года. – "ГОРДОН") говорит народу: "Мы свободны. Не сдавайтесь. Не поддавайтесь возгласам с телевидения, которое они оккупировали. Советской власти нет, потому что мы всегда были свободными". И мы пронесли свободу через советское время", – рассказал он.

Зингерис рассказал, что тогда выступил в парламенте Исландии, и парламент после этого выступления и писем Ландсбергиса сделал заявление против убийств в Вильнюсе. Тогда оставалось шесть месяцев до августовского путча в Москве, напомнил он.

"Исландия сказала: "Мы признаем эту страну, потому что она доказала, что хочет быть свободной". Сказали люди из всех фракций со слезами на глазах после моего выступления. И они подтвердили, что не хитрость, а свобода существует. Нас признали после этого другие страны еще в советское время", – рассказал Зингерис.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полный текст интервью

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